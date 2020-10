Quelle méthode d'épilation du dos pour être pile-poil ? Voici pour vous Messieurs, vous allez adorer

OOOOOOH, ça va faire mal ! Le buste, les jambes, le dos, les aisselles, les poils de nez, … Et plus si affinités, l’épilation n’est vraiment pas un moment envié. Et là, hommes, femmes, nous sommes tous sur le même pied d’égalité. Alors, pour vous messieurs qui avez une pilosité franche ou la coquetterie aiguisée, si vous misez sur la douceur de vos charmes, alors, il faut y passer.

Même pas mal !

8/9 RELOOKING - © Tous droits réservés

Et oui, nous devrions davantage parler de séquence "Mal-Etre" ce jour car, oui, Ça va faire mal un peu, beaucoup, à la foliiiiie. Vous êtes prêts ? Voici les méthodes d’épilation, du plus soft au plus trash. C’est vous qui choisissez, c’est vous qui voyez.

- le plus facile, c’est le rasoir : Il vous en coûtera peu de douleurs déjà, mais aussi de 2 à 150 euros selon le choix du rasoir jetable, classique ou du rasoir électrique. C’est la méthode la plus classique mais mauvaise nouvelle, le lendemain, on recommence, le poil a déjà fait sa repousse !

- la crème d’épilation : elle est utilisée par 37% des hommes mais, attention : ne la laissez pas trop longtemps. Si on vous dit 2 minutes ou 3, ce n’est pas 4 ! N’insistez pas, vous allez le payer "chair". Et donc au bout des 2 ou 3 minutes recommandées selon le produit, on rince tout de suite ! Ça coupe le poil, on n’enlève pas le bulbe et après 3 ou 4 jours, surprise… Qui revoilà ? Et oui, le poil. "Si vous avez un chat angora sur votre dos", il faut vous faire assister pour chasser minou ! Sacré David et ses expressions, on adoooore.

- l’épilation par la cire : ça coûte entre 30 euros en institut et 5 euros chez soi. Et là, OUI c’est douloureux, vous allez hurler. L’effet escompté dure 3 à 4 semaines et puis… On y retourne !

- l’épilation définitive : par lumière pulsée, ça coûte entre 120 et 200 euros, il faut entre 8 à 10 séances au total. Vous devez impérativement voir la compatibilité avec cette méthode si vous suivez un traitement médical ou si vous êtes allergique à certains produits. Pour en finir pour toujours et à jamais, ce sont 8 séances à entrevoir toutes les 6 semaines.

Voilà, on respire et après ça, on est tout doux pour sa chérie !