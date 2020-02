Quel est le danger encouru avec la montre connectée de votre enfant?

A cute boy wearing stylish shirt stay near school, looking at his smart watch touching the screen. A child using electronic device. Lifestyle concept - © Pahis - Getty Images/iStockphoto

La Revue de presse - Le 8-9: la revue de presse - 17/02/2020 Tous les matins dans le "8-9", on passe la presse en revue. Ce matin: - Sudpresse : Déjà 100 millions d'euros de dégâts. - La Libre : Kim Clijsters entame sa 3è carrière. - Le Soir : Comment un labo belge traque le Coronavirus. - Sudpresse : N'ayez pas peur je ne suis pas malade. - Le Soir : Quand on matche, on matche surtout avec les publicitaires. - Dernière Heure : Le danger des montres connectées. - Sudpresse : Ces 10 technologies qui révolutionnent la santé. - Dernière Heure : À 13 ans, Tim est le plus jeune humoriste de Belgique.