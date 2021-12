Quel avenir pour le Standard en championnat ? "Il doit commencer à regarder derrière lui" pour Eby Brouzakis

Le duel fratricide entre les deux clubs wallons aurait pu rester une agréable fête du football, avec notamment ce duel à distance entre les deux frères Still, Edward le coach des Zèbres, et Will, le T2 des Liégeois . Elle a finalement été "gâchée", sans remettre en cause la victoire méritée des Carolos. Eby Brouzakis , à l’instar du consultant arbitrage Stéphane Breda , fustige ces comportements.

Une "fête gâchée" déplore Eby Brouzakis, déçu de la tournure du match entre le Standard et Charleroi. Le journaliste revient sur le métier difficile d’entraîneur et sur les chiffres cruels de la situation sportive des Rouches.

Eby Brouzakis déplore à la fois le triste spectacle offert en tribune, mais aussi la réalité sportive qui se cache derrière la défaite d’un club historique. Le Standard de Liège, à mi-championnat, occupe la 13e place . Il ne compte plus que 4 points d’avance sur le Cercle de Bruges , premier barragiste. Les Rouches doivent désormais "commencer à regarder derrière" eux que devant eux au classement. Et le week-end prochain, le Standard se déplace à l’Antwerp tandis que le Cercle de Bruges joue à Saint-Trond.

L’entraîneur est-il le problème ? "Non, mais il fait partie du problème. Pourquoi ? Quand deux coachs, Mbaye Leye et Elsner, se succèdent et n’arrivent pas à trouver la solution, c’est que la cause se situe sans doute ailleurs" analyse encore Eby.

C’est surtout l’imbroglio total au Standard : noyau déséquilibré, cadres comme Noë Dussenne et Maxime Lestienne mis au placard et puis réintroduits par la suite, bref, "on ne comprend plus rien à ce qu’il se passe". Et ce n’est pas la fébrile victoire en Coupe acquise 2-0 aux prolongations face au Beerschot, pourtant dernier du championnat, qui va rassurer le club.

18 buts marqués sur 17 matchs de Pro League cette saison, alors que l’Union Saint-Gilloise, première au classement, en a planté 43. Pire, la différence de buts pour le Standard est de -11, l'équipe ayant donc encaissé 29 goals. En résumé, "l’équipe est en crise".