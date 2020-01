Quand Sara, Cathy, Cyril et Jérôme imitent des animaux le temps d'une chanson

Les auteurs-compositeurs-interprètes Perry Rose et Rachel Ponsonby pour leur livre et spectacle pour enfants Pic-Nic Rendez-vous. Pic-Nic Rendez-vous raconte l’histoire d’amour entre Missis Flower et Mister Daffodil. Chaque jour, Mister Daffodil attend avec impatience la venue de Missis Flower qui vient acheter des fleurs dans son magasin. Un jour, Mister Daffodil se lance et invite Missis Flower à un pique-nique à la campagne. Comment va se dérouler leur tête-à-tête ? Vont-ils parvenir à mettre leur timidité de côté ? Parviendront-ils à se séduire ? En spectacle : Les 14 et 1

Perry Rose et Rachel Ponsonby - Le 8-9: l'invité - 08/01/2020 Les auteurs-compositeurs-interprètes Perry Rose et Rachel Ponsonby pour leur livre et spectacle pour enfants Pic-Nic Rendez-vous. Pic-Nic Rendez-vous raconte l’histoire d’amour entre Missis Flower et Mister Daffodil. Chaque jour, Mister Daffodil attend avec impatience la venue de Missis Flower qui vient acheter des fleurs dans son magasin. Un jour, Mister Daffodil se lance et invite Missis Flower à un pique-nique à la campagne. Comment va se dérouler leur tête-à-tête ? Vont-ils parvenir à mettre leur timidité de côté ? Parviendront-ils à se séduire ? En spectacle : Les 14 et 1

Les auteurs-compositeurs-interprètes Perry Rose et Rachel Ponsonby étaient les invités du "8/9" pour leur livre et spectacle pour enfants "Pic-Nic Rendez-vous". Ils ont interprété un de leurs titres en live, "La balade de la famille grenouille", et Sara De Paduwa, Cathy Immelen, Cyril et Jérôme De Warzée ont fait les chœurs. "Pic-Nic Rendez-vous", de la compagnie Zirk Théâtre, raconte l'histoire d'amour entre Missis Flower, jouée par Rachel Ponsonby, et Mister Daffodil, joué par Perry Rose. Chaque jour, Mister Daffodil attend avec impatience la venue de Missis Flower qui vient acheter des fleurs dans son magasin. Un jour, Mister Daffodil se lance et invite Missis Flower à un pique-nique à la campagne. Comment va se dérouler leur tête-à-tête ? Vont-ils parvenir à mettre leur timidité de côté ? Parviendront-ils à se séduire ? "Pic-Nic Rendez-vous" est un spectacle musical jeune public mais se décline aussi en livre et en CD.

Un spectacle entre cirque et musique Quand Sara, Cathy et Jérôme imitent des animaux pour une chanson de Perry Rose et Rachel Ponsonby - © D.R. Cette collaboration est née grâce à un univers, commun, celui du cirque : "on s'est rencontrés, on a décidé de faire quelque chose ensemble parce que je suis chanteur et ma famille fait partie du cirque et Rachel vient du monde du cirque" raconte Perry Rose. Rachel Ponsonby résume cette association : C'est un mélange entre clowns et musiciens qui se rencontrent.

Une comédie musicale... pour les enfants Les deux artistes s'occupent entièrement de la création et de l'interprétation de ce spectacle. Ils doivent tout écrire : la musique, le scénario, les textes, les chorégraphies et les personnages. Perry Rose confie : "c'est le désir qu'on avait pour ce spectacle. On voulait faire quelque chose qui ressemblait à une vraie comédie musicale. Nos exemples c'était "Mary Poppins" ou "Singing in the rain". Quand on a créé ce spectacle, on voulait chanter, danser, jouer". Il ajoute : On voulait que ce soit un spectacle total. La préoccupation première des auteurs était la suivante, celle d'initier à ce qu'ils appellent "la vraie musique". "Dans le spectacle, on propose 13 instruments différents" assure Perry. Cette approche consiste à permettre aux enfants de voir et d'entendre de nombreux instruments, depuis l'avènement de la musique électronique et de la consommation digitale de celle-ci. Le livre et le CD qu'ils proposent également rentrent dans cette même optique, avec notamment une présentation des différents instruments joués dans les premières pages de l'ouvrage.

Des racines britanniques Autre souhait de la part des artistes, celui de mêler leurs origines. "Le titre du spectacle c'est "Pic-Nic Rendez-vous" (à prononcer avec l'accent british) car on joue sur les deux langues" avance Perry Rose. De fait, Rachel Ponsonby est d'origine anglaise et Perry Rose est à moitié irlandais et à moitié belge. Ils chantent donc autant en français qu'en anglais dans ce spectacle. Accessible dès trois ans, l'emploi de l'anglais n'effraie en aucun cas les petits selon les deux artistes : "on les prévient déjà que ce sera un spectacle qui sera chanté en français et en anglais et dans tous les cas, ce que racontent nos personnages est assez clair : deux vieux célibataires qui viennent pour un pic-nic et qui essaient de redécouvrir comment l'amour fonctionne. Les images sont donc assez claires de ce qu'on raconte". PIC NIC RENDEZ VOUS Zirk Theatre - 08/01/2020 Spectacle Musical Jeune Public Création 2017 Mrs Flower passe chaque jour à la boutique de Mister Daffodil pour acheter un petit bouquet de eurs. Un jour, celui-ci prend son courage à deux mains et l’invite à un pic-nic, elle lui a con é qu’elle adore ça ! Ce spectacle musical inspiré des chefs d’œuvres tels que Mary Poppins et Singing in the rain sera chanté en français et en anglais. Nous y retrouverons Rachel Ponsonby (chant, piano, clarinette, bugle, saxophone, ûte, penny whistle, danse) et Perry Rose (chant, piano, banjolele, toy piano, bodrhan, tuba baryton, xylophone, danse).

Sara, Cathy, Cyril et Jérôme, imitateurs d'animaux Le duo d'artiste était venu avec un banjolele et un saxophone soprano pour interpréter l'une des chansons du spectacle : "La balade de la famille grenouille". La chanson raconte l'histoire de cette famille d'amphibiens qui cherche une mare pour y vivre paisiblement. Celle-ci rencontre différents animaux en chemin, comme une vache, un cochon, un canard ou un éléphant. Dans la logique, les artistes invitent les enfants à dire quel cri entonne tel animal. Faute d'enfants sur le plateau, ce sont Sara De Paduwa, Cathy Immelen, Cyril et Jérôme De Warzée qui ont fait parler leurs talents d'imitateurs ! Vos enfants ou petits-enfants et vous-même pouvez participer à cette chanson comme à d'autres. Retrouvez en effet ce spectacle qui sillonne la Belgique en 2020 : Les 14 et 15 janvier au Centre Culturel de Chênée, le 17 janvier au Centre Culturel de Bouillon, le 2 février au Centre Culturel de Libramont, le 5 février au Théâtre communal de Binche, les 18, 19 et 20 février à la Bibliothèque des Chiroux à Liège, mais aussi à Uccle, Soignies, Bruxelles, Dinant…