Le 8/9

Du lundi au vendredi de 08:00 à 09:00 sur Vivacité

Plus d'infos

Quand le soleil se pointe, Jean-Luc adore regarder les filles en bikinis

Comme tous les vendredis matins dans le 8/9, Jean-Luc Fonck pousse la chansonnette avec les mots qui lui étaient imposés par les auditeurs cette semaine et si les mots sont placés, Cyril fera retentir le Pouet Pouet. voici les mots : question, soleil, transat, parasol, la canicule aura sans doute eu raison de sa composition. En résumé, Jean-luc confirme qu'il il n'y a jamais d'ombre au soleil.

Les paroles

AU SOLEIL 

 

ALLONGE A L’HORIZONTALE SUR LE SABLE FIN 

JE REGARDE PASSER LES FILLES EN BIKINIS

DE VOIR TOUS CES LES BIKINIS, CA ME DONNE FAIM

MAILLOT MAILLOT UNE BONNE FRITE MAYO  CA J’AIME BIEN

JE REGARDE LES MOUETTES QUI VOLENT DANS LE CIEL 

MAIS DANS LE FOND OU D’AUTRE VOLERAIENT-ELLES

DANS LA MER , PAS QUESTION, Y’A BEAUCOUP TROP D’EAU

ET PUIS LA MER, C’EST POUR LES POISSONS C’EST PAS POUR LES OISEAUX

 

AU SOLEIL

IL N’Y A JAMAIS  D’OMBRE 

AU SOLEIL

AU SOLEIL

TOUT CE QUI SEMBLE DIFFERENT

N’EST JAMAIS  PAREIL

 

ALLONGE A L’HORIZONTALE SUR MON TRANSAT

AVEC QUELQUES CREVETTES ET UN BON VERRE DE RODENBACH

JE REGARDE LES CERFS VOLANTS QUI ME SURVOLENT

ET LES POISSONS VOLANTS  LA BAS AU LOIN QUI DECOLLENT

LA MAREE MONTE ET PUIS ELLE DESCEND

ET PUIS ELLE REMONTE ET PUIS ELLE REDESCEND

LES MEDUSES ABOIENT LA MAREE BASSE

IL SUFFIT JUSTE D’ATTENDRE QUE CA PASSE

 

AU SOLEIL

IL N’Y A JAMAIS  D’OMBRE 

AU SOLEIL

AU SOLEIL

TOUT CE QUI SEMBLE DIFFERENT

N’EST JAMAIS  PAREIL

 

 

CACHES DERRIERE UN PARASOL UN PETIT GROUPE DE NUDISTES

FONT UNE ESPECE DE  SEANCE PHOTO HORS PISTE

LES PETITS DEVANT, LES GRANDS DERRIERES

ET CEUX QUI ONT UN GRAND DERRIERE 

FONT FACE A LA MER

 

AU SOLEIL

IL N’Y A JAMAIS  D’OMBRE 

AU SOLEIL

AU SOLEIL

TOUT CE QUI SEMBLE DIFFERENT

N’EST JAMAIS  PAREIL

 

AU SOLEIL

AU SOLEIL

AU SOLEIL

TOUT CE QUI SEMBLE DIFFERENT

N’EST JAMAIS  PAREIL

 

 

Newsletter Vivacité

Recevez chaque vendredi matin les événements, concours et l’actu Vivacité.

OK