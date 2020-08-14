Quand le soleil se pointe, Jean-Luc adore regarder les filles en bikinis

Comme tous les vendredis matins dans le 8/9, Jean-Luc Fonck pousse la chansonnette avec les mots qui lui étaient imposés par les auditeurs cette semaine et si les mots sont placés, Cyril fera retentir le Pouet Pouet. voici les mots : question, soleil, transat, parasol, la canicule aura sans doute eu raison de sa composition. En résumé, Jean-luc confirme qu'il il n'y a jamais d'ombre au soleil.
Les paroles
AU SOLEIL
ALLONGE A L’HORIZONTALE SUR LE SABLE FIN
JE REGARDE PASSER LES FILLES EN BIKINIS
DE VOIR TOUS CES LES BIKINIS, CA ME DONNE FAIM
MAILLOT MAILLOT UNE BONNE FRITE MAYO CA J’AIME BIEN
JE REGARDE LES MOUETTES QUI VOLENT DANS LE CIEL
MAIS DANS LE FOND OU D’AUTRE VOLERAIENT-ELLES
DANS LA MER , PAS QUESTION, Y’A BEAUCOUP TROP D’EAU
ET PUIS LA MER, C’EST POUR LES POISSONS C’EST PAS POUR LES OISEAUX
AU SOLEIL
IL N’Y A JAMAIS D’OMBRE
AU SOLEIL
AU SOLEIL
TOUT CE QUI SEMBLE DIFFERENT
N’EST JAMAIS PAREIL
ALLONGE A L’HORIZONTALE SUR MON TRANSAT
AVEC QUELQUES CREVETTES ET UN BON VERRE DE RODENBACH
JE REGARDE LES CERFS VOLANTS QUI ME SURVOLENT
ET LES POISSONS VOLANTS LA BAS AU LOIN QUI DECOLLENT
LA MAREE MONTE ET PUIS ELLE DESCEND
ET PUIS ELLE REMONTE ET PUIS ELLE REDESCEND
LES MEDUSES ABOIENT LA MAREE BASSE
IL SUFFIT JUSTE D’ATTENDRE QUE CA PASSE
AU SOLEIL
IL N’Y A JAMAIS D’OMBRE
AU SOLEIL
AU SOLEIL
TOUT CE QUI SEMBLE DIFFERENT
N’EST JAMAIS PAREIL
…
CACHES DERRIERE UN PARASOL UN PETIT GROUPE DE NUDISTES
FONT UNE ESPECE DE SEANCE PHOTO HORS PISTE
LES PETITS DEVANT, LES GRANDS DERRIERES
ET CEUX QUI ONT UN GRAND DERRIERE
FONT FACE A LA MER
AU SOLEIL
IL N’Y A JAMAIS D’OMBRE
AU SOLEIL
AU SOLEIL
TOUT CE QUI SEMBLE DIFFERENT
N’EST JAMAIS PAREIL
AU SOLEIL
…
AU SOLEIL
AU SOLEIL
TOUT CE QUI SEMBLE DIFFERENT
N’EST JAMAIS PAREIL