Protégez correctement votre peau du froid de l’hiver grâce aux astuces de David Jeanmotte

L’épiderme est mis à rude épreuve en ces froides journées de l’hiver. David Jeanmotte a heureusement des solutions efficaces pour avoir une peau de bébé durant cette période.

Sécheresse et rougeurs peuvent apparaître plus facilement sur votre peau. Les températures excessivement basses et les excès des fêtes entraînent la déshydratation du corps.

Un corps qui ressent de la fraîcheur concentre sa chaleur au centre de l’organisme pour maintenir la chaleur corporelle de 37,5 degrés. C’est pour cette raison d’ailleurs que l’on a froid aux pieds, aux mains et au visage dès que le temps se rafraîchit. La peau de ces parties est moins bien irriguée et s’abîme donc plus facilement.