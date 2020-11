Pretty Body... Comment être sexy-girly quand on a le ventre gonflé ?

Voici la séquence glamour que nous propose David, notre Expert en relooking, et qui vient au secours des dames qui connaissent le désagrément du ventre ou du pubis un peu gonflé ! Le décor est ainsi planté. Focus sur ces astuces Bien-être et toujours sexy-girly qui pourront sauver la mise et sublimer notre divin body, comme par magie !

Pretty Body

RELOOKING - DAVID JEANMOTTE - © Tous droits réservés

Le body bien sûr... Misez tout sur le body !

Il en est de sublimes donc oui, osez le body. Il va venir gainer tout en douceur sans faire de pression au niveau de l'estomac, du ventre, du pubis. Le tester, c'est l'adopter pour le confort et sa beauté.

Par dessus tout

Le body, ça c'est fait. On peut ensuite utiliser des blouses fluides légèrement transparentes, on opte pour de la dentelle ou un voile mais avec une coupe centrale pour aller sur le ventre, pour casser l'arrondi. On se joue ainsi de la superposition avec le body en ayant du coup la taille bien marquée, le tour est joué.

Plus motifs que jamais

Ok pour les blouses fluides mais quel genre ? On part sur des motifs soit en diagonale ou des grands V avec une coupe en trapèze ce qui permettra de cacher les trois zones au niveau de l'estomac, du ventre et du pubis. On privilégie une coupe en arrondi sur le bas afin d'affiner la silhouette, de paraître plus élancée et d'avoir une plus belle carrure. Tout ça grâce aux motifs et à une coupe de taille.

Et ce n'est pas tout, il est encore bien des trésors d'astuces pour être encore plus sexy.

Des hauts et des bas

Le sous-vêt., c'est fait, le haut également alors, on vise le bas : on opte essentiellement pour des pantalons taille haute, mats et non délavés avec 1,2,3 ou 4 boutons pour bien maintenir le ventre... et le pubis.

En mode pin-up !

Choisissez des robes qui mettent bien en valeur votre poitrine. Et oui, comme ces pin-up avec la poitrine bien gonflée, la taille marqué et les plis du vêtement qui partent sur les côtés ce qui permet d'atténuer toutes les petites rondeurs. Vous pouvez utiliser aussi la jupe crayon ! Mais David, non, ça va coller ! Et si, vous pouvez vous le permettre avec du tissu froissé à l'intérieur ou avec des lignes en diagonale ce qui permettra aussi de maintenir le ventre. Le principe est bien celui-là, donc on dit oui à la jupe crayon.

Autre chose dans le tiroir ? Oui, la combinaison ça c'est vraiment bien pour les fêtes. Il ne faut pas que ce soit collant et on applique les mêmes consignes que celles énoncées pour les autres tenues. La diagonale vous vous rappelez ? Le ventre, le pubis, ... Ah oui, ça, vous vous souvenez. C'est parfait !

Et ce n'est pas tout, soyez belle comme un coeur avec le cache-coeur justement ! Prenez-le avec un petit voile plissé qui viendra se poser sur... Et oui, le pubis ! Vous pourrez manger, boire à volonté sans aucun problème, c'est la fête - wouhouuuuu !

Le finish

On peaufine le tout avec une veste, longue et avec un seul bouton. On donne cet effet de 8 qui en même temps viendra cacher les cuisses, le ventre, et le ... bas ventre !

Vous voilà fin prête et so girly pour aller danser, boire, chanter, ... Et, merci qui ? Merci David !