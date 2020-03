Plus que jamais, le sport est le miroir de la société

Alors que comme le championnat belge, le championnat de France est suspendu, Jean Mimi en a déjà profité pour jouer les opportunistes en disant une chose très simple: "si le championnat n'arrive pas à son terme, on va devoir trouver une solution". Je propose alors qu'on reprenne le classement de la saison passée pour dire qui peut aller en ligue de champions, qui peut aller en Europa League et qui prend l'argent des droits télé" poursuit notre chroniqueur. Alors, on pourrait se dire pourquoi pas? c'est une idée parmi d'autres? Sauf quand on sait que cette saison, son club l'Olympique lyonnais est totalement largué en championnat, à la 7e place avec une équipe totalement aux fraises. Et que la saison passée, son club avait terminé à une brillante deuxième place. "Vous l'avez compris, cette solution a surtout un mérite, c'est de l'avantager lui et uniquement lui" déclare Thibaut.

L'autre question que se pose Thibaut: La Belgique est-elle épargnée par ce genre de crises égocentriques et par les petites équations à deux balles de tous les présidents calculette?

En apparence oui mais en coulisses, ça commence déjà à se chamailler et il y aura une réunion mercredi qu'on annonce déjà épique avec des dirigeants qui vont tous défendre leur casse-croûte. Le football est un sport collectif mais croyez-moi, dans ce genre de situation, c'est pas un pour tous et tous pour un, c'est "chacun pour soi et verra bien qui crèvera".

On va donc assister à une guerre dans les prochains jours avec un gros, un très gros problème.

C'est que les règlements n'avaient absolument pas prévu ce cas de figure". On ne sait même pas se reposer sur un précédent car le cas ne s'est jamais posé.

"Alors, je me serai bien lancé dans une grande tirade demander à tous les présidents de clubs d'être solidaires et de faire passer le bien commun avant tout mais ce serait oublié qu'aujourd'hui en Belgique, la totalité de nos clubs à l'exception de six sont en pertes financières" déclare Thibaut. Il en va donc pour certains de leur survie. Sans l'argent du ticketing, sans l'argent des sponsors, sans l'argent des droits télé pendant les prochaines semaines, certains clubs risquent tout simplement l'asphyxie. Notre football risque lui aussi de prouver que la crise sanitaire est aussi devenue une crise financière.µ