Pierre Lizée bluffe Le 8/9 avec ses notes très aiguës sur une reprise d’un titre d’Oasis

Ce jeune auteur-compositeur-interprète belge de 25 ans, a fait un passage remarqué dans l’édition 2016 de The Voice Belgique au sein de l’équipe des Cats On Trees . Depuis ce passage, il a sorti plusieurs singles dont I’m Sorry , Chemical Love, ou encore Lost in the Hype .

Pierre Lizée n’est pas un inconnu du public de The Voice Belgique, et le constat est le même pour les téléspectateurs et auditeurs du 8/9. L’ancien talent des Cats On Trees peut déjà se targuer de quelques passages dans la matinale de VivaCité et La Une sur ces quatre dernières années.

Il distille en effet ses singles au compte-gouttes alors qu’il a par exemple produit de nombreuses chansons pendant le confinement. Cette stratégie étonnante est pourtant mûrement réfléchie. "Le confinement m’a permis de composer énormément de chansons, j’ai accumulé plein de matière. J’ai plein de chansons qui dorment et un ordinateur plein de fichiers, je ne sais plus où donner de la tête. Des fois j’ai l’impression qu’il faut avoir le bon morceau au bon moment, cela ne vient pas tout seul donc je prends le temps de bien choisir, de bien arranger les morceaux" explique-t-il.

Si son univers musical est très influencé par la pop anglaise, Pierre Lizée confie aussi écrire de plus en plus en français. Sa musique parfois mélancolique, parfois électrisante, rappelle aussi l’univers d’un certain Mustii. Le jeune artiste belge ouvre même la porte à un duo : "On se parle sur les réseaux et c’est un chanteur que j’adore, pourquoi pas un jour".