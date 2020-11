Pierre Kroll était l’invité du 8/9 pour présenter Une année sans fin, son nouveau livre humoristique sorti depuis le 4 novembre qui retrace presque toute la saison 2019-2020, une année qui nous a fait tourner en rond à plus d’un titre. En automne, Greta parcourait toujours le monde en voilier pour sauver la planète, Trump faisait du Trump, la Belgique cherchait un gouvernement et Sophie Wilmès venait assurer l’intérim. Il y eut aussi des dénouements : le Brexit a mis du temps mais l’Angleterre a réussi à nous quitter, Albert II a mis du temps mais a fini par accoucher en étant bien le père de Delphine Boël. Et puis en hiver, une nouvelle maladie a fait parler d’elle en Chine et dès le printemps, nos vies ont été chamboulées. Le monde s’est arrêté. On a essayé de partir en vacances en été. Et on ne sait pas quand le coronavirus nous lâchera. C’est sans fin. Dans cet album, Pierre Kroll remet en musique les quatre saisons, un sacré tempo, un allegro vivace qui marquera l’Histoire. Retrouvez toutes ces histoires sans fin à travers près de 300 dessins.

Dessiner autre chose que la covid-19 Pierre Kroll : "Je ne vais pas illustrer chaque jour les chiffres du coronavirus" - © Les Arènes Non, cette année n’a pas été rythmée que par le coronavirus, et Pierre Kroll nous le démontre en parcourant la saison 2019-2020 son nouvel album annuel après Nouvelle Lune. Il déclare ainsi : "On a du mal à penser qu’il se passe autre chose et qu’il s’en passe encore d’autres. On a été un petit peu distrait par les États-Unis maintenant. Heureusement pour moi, j’avais déjà sorti un bouquin au mois de juin uniquement sur le coronavirus et le confinement (NDLR : intitulé Alors, on en parle ?). J’ai donc pu, dans ce livre-ci, ne pas y donner le trois-quarts des pages et parler de feuilletons qui n’en finissaient pas comme le gouvernement (NDLR : le livre a été envoyé à l’impression que le gouvernement belge se formait)". ►►► À lire aussi : Réussir un puzzle : les dix trucs et astuces de François Denamur C’était une année qui était tellement répétitive que cette fois-ci j’ai fait par chronologie, saison par saison" observe-t-il.

Diversifier les sujets Pierre Kroll : "Je ne vais pas illustrer chaque jour les chiffres du coronavirus" - © Facebook Le métier de caricaturiste, c’est aussi pouvoir sélectionner les meilleurs faits et déclarations des personnalités tout en les diversifiant pour éviter trop de répétitions et de la lassitude pour le lecteur. Pour Pierre Kroll, on aurait ainsi pu dédier un livre entier à la crise politique sans fin ou aux énormités lancées par Donald Trump. "C’était difficile de prendre de la distance et de rester un peu analyste aussi, pas simplement dire 'il a encore fait un tweet ridicule'. Il y en a qui en donnent trop, d’autres trop peu, et surtout on ne nous demande pas notre avis pour les gueules de gens. Vous savez forcément, les caricaturistes on dessine leurs têtes. Quand on va me chercher Alexander De Croo (NDLR : quelqu’un de difficile à caricaturer) j’aurais préféré qu’on me laisse Sophie Wilmès. On m’avait déjà fait le coup avec le roi Albert ou Sarkozy" lance le dessinateur humoristique belge. Cette observation est d’autant plus vraie avec la pandémie actuelle, c’est pourquoi il avait déjà compilé de nombreux dessins, dans un livre consacré uniquement à ce sujet. "Il y a un moment où il y a des limites. Le coronavirus je pense qu’on a tout dit. Je ne vais pas illustrer chaque jour le nombre de contaminés et de morts".

Exprimer une opinion sur le coronavirus Pierre Kroll : "Je ne vais pas illustrer chaque jour les chiffres du coronavirus" - © Facebook Un caricaturiste peut aussi exprimer une opinion, une critique au travers d’un dessin. Si c’est le cas pour Pierre Kroll au niveau des affaires politiques, il s’avère plus difficile pour lui de faire de même au niveau du coronavirus. Il confie : La chose que je dessine avec le plus de difficulté, c’est la moindre certitude. Il prend ainsi l’exemple des masques pour lequel le débat fait rage au sein de la population pour reconnaître son utilité sanitaire. "Moi je n’en sais rien. Comme cela ne me demande pas de me couper un bras d’en porter, alors je le mets, mais ne me faites pas rentrer dans le débat. Je ne sais pas avoir une opinion tranchée, résumée, dans un dessin, sur des sujets aussi difficiles" estime-t-il.

Caricaturer sans se moquer Pierre Kroll : "Je ne vais pas illustrer chaque jour les chiffres du coronavirus" - © Facebook Caricaturer des personnalités se transforme aussi souvent en un exercice d'équilibriste entre la moquerie et le respect. "Si à la base les dessins ne sont pas faits pour se moquer du physique des gens, je me sers de leur physique" affirme ainsi Pierre Kroll. "C'est un cadeau lorsque vous avez deux ministres femmes : Sophie Wilmès et Maggie De Block. C'est quand même assez différent comme physique. Il ne faut pas aller très loin pour qu'on les reconnaisse et qu'on les oppose un peu l'une à l'autre, sans être pour autant méchant avec l'une ou l'autre car j'ai un fond de galanterie". Et étonnamment, le caricaturiste ne se souvient plus de la dernière personnalité qui s'est plainte personnellement auprès de lui de ses dessins, un signe que celles-ci seraient toutes satisfaites ? Pour vous retrouver le sourire en cette période difficile et retrouver l'actualité sous un angle plus humoristique, rendez-vous en librairie pour le nouveau livre de Pierre Kroll, Une année sans fin.