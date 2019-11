PHILIPPE & MATHILDE, les dessous d'une interview historique

A lire dans le Ciné Télé Revue

Patrick Weber est un hyperactif.

Même quand vous croyez qu’il se pose, il fourmille en réalité de projets. De consacrer une rétrospective au vingtième anniversaire du couple royal, l’idée lui trottait dans la tête depuis longtemps. Il n’y a pas de quoi s’étonner. Pour ce passionné d’histoire, feuilleter cet album photo, c’est aussi l’occasion d’analyser comment l’image de la monarchie a changé dans notre pays.

Le temps n’a en rien émoussé l’amour qui lie Philippe et Mathilde, quel chemin parcouru entre la première image publique de la timide Mathilde d’Udekem d’Acoz à l’annonce de ses fiançailles et le vibrant discours que notre Roi a réservé à sa fille pour ses 18 ans. Comme si le carcan institutionnel laissait plus de place à leur personnalité. Pour mieux cerner l’action et le style de nos souverains, Patrick Weber s’est donc mis en quête de recueillir l’éclairage de ceux qui les côtoient – politiques, artistes, journalistes, y compris à Verbier, où ils passent leurs vacances d’hiver. Ainsi que, axe original, tous ces citoyens qui les ont rencontrés au cours

Quand le Roi et la Reine passent quelque part, cela a des effets, ouvre des portes, débloque des situations, ils sont des facilitateurs, et il me tenait à cœur de montrer cet aspect-là par le biais de ceux qu’ils ont croisés

Je trouvais dans la continuité que nos souverains nous livrent leur ressenti sur ce film. J’en ai d’abord parlé au service de presse d’une façon distante, puis à plusieurs reprises avant de faire ma demande en bonne et due forme. Je ne risquais qu’un non, après tout. Il y a eu sur ce projet une super conjonction d’énergies, et nous étions aux trois quarts du film lorsque j’ai eu un coup de fil du Palais qui me disait accepter ", raconte le plus simplement du monde le journaliste, alors qu’il a décroché un scoop.

Certes, de nos jours, les conventions se sont assouplies, le masque du protocole peut tomber, comme lorsque ces parents si fiers de leur aînée ont laissé s’exprimer leur émotion en public. Certes, cette décision participe sans doute d’une volonté de donner un visage plus moderne à notre monarchie. Il n’en reste pas moins que sans la relation de confiance qu’a établie Patrick Weber au fil de ses couvertures

de missions princières et royales, cette exclusivité n’aurait pas eu lieu. " Je crois que les gens ont une image un peu rigide de notre monarchie, on a l’impression que tout est hyper-cadenassé. Forcément, il y a un contrôle sur les choses, mais à côté de cela, il y a une place pour la créativité et l’imagination. J’ai ressenti que le Roi avait très envie de s’exprimer par rapport au couple qu’il forme avec Mathilde et par ce biais, de lui montrer l’amour, la gratitude, l’admiration qu’il éprouve pour elle ", complète Patrick Weber.