Philippe Geluck était l'invité de ce 26 novembre dans "le 8-9" sur Vivacité. L'auteur et dessinateur belge a présenté son 22ème tome du Chat, intitulé "La Rumba du Chat". Le Chat est donc de retour dans un 22ème tome et il est plus que jamais en forme ! Au programme : dessins insolents, humour absurde, gravures détournées… Le Chat fait la rumba pour provoquer un fou rire général. 35 ans après sa naissance, le Chat fait toujours partie de notre vie, tout comme Philippe Geluck et son parcours inclassable entre radio, télévision et création. Après une si longue carrière, l'auteur ne manque toujours pas d'humour, même en arrivant sur le plateau du "8-9" : "je suis arrivé en scooter et j'ai gardé mon casque et ma veste fluo. On m'a pris pour un gilet jaune donc tout le monde m'a laissé passer jusqu'ici". À l'occasion de la promotion de cette nouvelle bande dessinée, Geluck a livré plusieurs anecdotes sur cette belle carrière sur Vivacité.

Geluck, toujours aussi proche de son public Philippe Geluck sort un nouveau tome du Chat ! - © ERIC LALMAND - BELGA L'auteur et dessinateur humoristique belge est connu pour son humilité et sa proximité avec son public, à qui il ne refuse jamais un dessin du chat si celui-ci le lui demande. Ainsi, sur une journée : "si je suis dans le train et dans la rue j'en dessine beaucoup" assure-t-il. Philippe Geluck livre d'ailleurs un témoignage cocasse d'une telle générosité envers son public : "un jour, je suis dans le Thalys et je travaille comme je le fais souvent sur un trajet d'1h30 de train. Il y a un gamin qui passe et qui me reconnaît. Il me dit : "Oh monsieur Geluck, je peux vous demander un chat ?" Je lui réponds "avec plaisir" et je lui dessine un chat. Il me rétorque "ah trop bien" et il repart". Mais l'histoire ne s'arrête pas là : "Après, il est revenu. Il était en voyage scolaire avec son école ! Et je n'ai fait que dessiner des chats pour les enfants jusqu'à l'arrivée à Paris". Il certifie n'avoir jamais refusé un dessin et détaille pourquoi : "je n'ai jamais refusé. Vous savez il y a une chose qui m'a traumatisé un jour. Il n'y a pas plus gentil que Stromae. Un jour il est au resto et on vient lui demander un autographe. Il dit "non excusez moi je suis en famille". Ensuite, sur les réseaux sociaux, il s'est fait lyncher. Ce n'est pas par crainte de ça, mais simplement parce que je me mets dans la tête de chacun. On n'est pas face à une multitude mais face à une personne, qui dans son petit cœur ne comprendrait pas pourquoi on lui refuserait une signature ou un dessin".

Pas une seule ligne qui vient de quelqu'un d'autre Philippe Geluck sort un nouveau tome du Chat ! - © Tous droits réservés Déjà 14000 dessins du Chat. Une si longue longévité dans la bande dessinée humoristique et un si grand nombre de dessins pourraient amener le public à se demander si Geluck est entouré d'une équipe pour finaliser ses projets. Il explique toutefois que tout ce qu'il a produit en bande dessinée, il l'a fait lui-même, à l'une ou l'autre exception. "Serge Dehaes, qui est mon coloriste, est mentionné en page titre". Il ajoute : Je n'ai jamais publié une seule ligne ni dit un seul texte à la radio que je n'ai pas écrit moi-même. C'est ma façon de fonctionner. "Il y a des gens qui sont des auteurs, notamment des gens qui font du spectacle, puis des gens qui leur écrivent des textes brillamment, et je ne trouve pas ça condamnable du tout. C'est comme si vous demandiez à Brassens "est-ce que vous n'avez pas trois personnes dans les coulisses qui écrivent vos chansons ?" Il les écrivait parce que c'était l'émanation de sa personnalité". Si Geluck n'est donc pas quelqu'un qui compte recevoir les idées ou les textes d'un autre, c'est parce qu'il n'en manque jamais, même après 35 ans de carrière et désormais 22 tomes sortis. "J'ai cette chance-là d'être continuellement inspiré. Je ne dis pas qu'il y a des jours où je suis un petit peu fatigué mais même, je me rends compte que la fatigue est un concept que j'ai abandonné depuis longtemps. C'est une perte de temps. Je travaille avec enthousiasme" confie-t-il, avant de poursuivre : Les idées viennent nombreuses et en plus j'ai des carnets dans lesquels j'ai noté pendant des années des pistes de gags. Je crois que j'ai pour l'instant trop d'idées dans mes carnets que je ne pourrais réaliser dans ma vie. Donc j'ai du stock ! Fatalement, on peut s'attendre à encore d'autres aventures du Chat, Philippe Geluck ne comptant pas s'arrêter de sitôt : "après le 22, il risque d'y avoir le 23 !"

Retour sur la naissance du Chat Philippe Geluck sort un nouveau tome du Chat ! - © EMMANUEL DUNAND - AFP Philippe Geluck est également revenu sur la naissance de ce personnage mythique qu'est devenu le Chat lors de son passage dans "le 8-9". Les premiers traits du Chat remontent à son mariage, dans un faire part pour remercier les gens qui y sont venus : "mais ce n'est pas le chat que je dessine, je nous représente ma femme et moi en chat" précise-t-il. Ce dessin était d'ailleurs très spontané, il n'imaginait pas créer un personnage : "c'était un truc pour faire marrer les copains parce qu'on voyait la madame chat avec des yeux papillonnant et monsieur qui était en train de la lutiner quand on ouvrait le carton" s'amuse-t-il. "Trois ans plus tard, c'est la naissance de notre premier bébé, Antoine, le chanteur, Antoine Chance, et je redessine un petit carton avec un bébé chat et les parents chats. Et puis c'est tout. Je ne l'ai pas fait pour ma fille, elle m'en veut encore !" lance-t-il en riant. "C'est deux mois après cette première naissance que Luc Honorez, journaliste au Soir me dit : "Le Soir cherche un dessinateur pour illustrer le supplément "Temps Libre" du mardi. Il faut absolument que tu participes" Il connaissait mon travail." raconte-t-il. Geluck accepte avec plaisir mais à l'époque il était déjà investi dans de nombreux projets : il animait l'émission Lollipop de la RTBF et il jouait au théâtre. Luc Honorez l'appelle un jeudi soir, le 3 mars 1983, et lui dit "tu sais que c'est pour demain à 11h. Avec la rédaction on prend la décision". Il se met à sa table à manger, à 22h30. Il griffonne quelques traits et ce chat apparaît. Il relate : j'invente le chat ce soir-là. À 10h30 du soir, le 3 mars 1983 Évidemment, il ne s'agit encore que d'une esquisse vite faite parce qu'il était en retard. "Je le montre à ma femme, ça l'a fait marrer. Elle me dit "c'est bien". Si elle me le dit que c'est bien c'est que ça doit être vrai. Le lendemain je les apporte au journal et c'est moi qui suis choisi. Et je me rends compte assez longtemps plus tard qu'à 10h30 du soir, le 3 mars 1983, Hergé mourrait dans un hôpital bruxellois, pile à l'heure où j'ai inventé le chat" "Maintenant, je vous laisse tirer les conclusions !" annonce-t-il sur le ton de l'humour.

Bientôt, un musée du Chat ! Philippe Geluck sort un nouveau tome du Chat ! - © EMMANUEL DUNAND - AFP On ne compte plus les casquettes portées par Geluck, et pourtant, il continue encore à lancer de nouveaux projets. Parmi ceux-ci, on retrouve la création prochaine d'un musée du chat, attendue dans un an ou l'autre, sur laquelle il livre quelques détails : "c'est à Bruxelles, les travaux prennent un peu de temps. Le permis d'urbanisme a été rentré et on attend la décision. Mais celle-ci peut arriver dans un an". Il lui manque également l'un ou l'autre financement pour rentrer dans le budget prévu : "c'est un partenariat public privé. Le public a voté un budget pour construire le bâtiment jusqu'au gros oeuvre et moi je dois apporter 9 millions dont 4 millions en liquide et 4 millions et demi sous forme de dons que je vais faire à la collection. Mais les 4,5 millions j'y suis presque". Parmi les dons, se trouvent des chats en bronze qui serviront à la promotion du musée. "C'est pour financer la tournée des sculptures qui va annoncer le musée du chat. On démarre sur les Champs Élysées en avril 2020 avec 20 chats monumentaux. Le dernier c'était en 1992", annonce-t-il, se félicitant de pouvoir exposer sur un tel lieu. "Et l'exposition va faire un tour de France avant de passer en Belgique. Elle sera un peu plus tard chez nous car ce sera au moment de l'inauguration du musée du chat". Le coût d'un chat en bronze ? "C'est 300000 euros", mais il ajoute : "j'ai annoncé publiquement que je ne percevrai pas un centime là-dessus, c'est tout pour le financement du musée". En attendant, vous pouvez d'ores et déjà vous procurer "La Rumba du Chat", en librairie !