Philippe Geluck : "De 1983 à aujourd'hui le Chat a énormément changé physiquement"

Le Chat de Philippe Geluck apporte du réconfort à tous ceux qui n’ont pas le moral, fait rire les petits et grands enfants et propose des réponses lumineuses aux questions qui nous taraudent. Face à l’affluence de livres sur le confinement comme Mon confinement 2020, Deux mois seul face à moi, Comment j’ai failli me demander en divorce et autres observations nombrilistes, le dessinateur et humoriste doit relever un énième défi.

Philippe Geluck aborde ainsi de nombreux thèmes car en 2020, oui, on peut parler d’autre chose que du coronavirus. Un dessin se penche par exemple sur la version dessin animé du Chat. Philippe Geluck rappelle à ce propos qu’un dessin animé produit il y a quelques années était paru avec Jean-Yves Lafesse qui prêtait sa voix à l’animal mythique. "On a fait des essais avec moi et ce n’était pas bien parce qu’on me reconnaît trop donc on ne croit pas que c’est le Chat qui parle et on se dit qu’il y a un type derrière" note l’humoriste belge.

© Casterman

Ce nouvel album du Chat n’était pourtant pas prévu par Philippe Geluck. En 2020, il se consacrait à son exposition de Chats en bronze à Paris. "Elle devait être présentée au mois d’avril sur les Champs Élysées, et tout était prêt, les camions se mettaient à tourner. Au dernier moment, on commençait à envoyer les invitations, et la jauge est passée de 5000 à 3000 à 400 à 200 et donc on a décidé de reporter d’un an, ce sera avril 2021" déclare-t-il.

C’est lors du premier confinement que l’idée d’un nouvel album du Chat lui est apparue car avec ce report de l’exposition, il n’y avait rien de prévu du Chat cette année. "J’ai donc appelé mon éditeur en leur proposant : 'Et si je vous faisais un Chat ?' Ils ont fait des bonds de joie en se disant : 'Ce sera formidable les gens se rueront dans les librairies de toute la France en cette fin d’année pour aller l’acheter'… et on ferme les librairies. Je commence à me demander s’il n’y a pas un complot contre moi" lance-t-il avec humour.

Geluck se montre par contre enthousiaste sur l’ouverture des librairies dans le plat pays :