Philippe Etchebest : "Je ne fais pas la cuisine à la maison"

Philippe Etchebest était l’invité du 8/9 pour présenter son livre Cuisinez bien accompagné avec ma méthode Mentor, un livre de recettes simples et pour tous les budgets, avec des conseils pour optimiser votre temps aux fourneaux. Dans ce livre, les conseils et astuces du Chef Etchebest vous apprendront les bons réflexes pour prendre du plaisir à cuisiner des produits de qualité et de saison. Nous utilisons souvent le temps et le budget comme excuses pour éviter de préparer un repas équilibré mais avoir la bonne méthode… ça change tout ! Avec la méthode Mentor du Chef, votre cuisine sera plus optimisée et plus efficace. À travers 100 recettes traditionnelles et pas chères, Philippe Etchebest vous guide en tant que mentor. Et si l’élève dépassait le maître et que vous deveniez le chef de votre propre cuisine ?

Premier réflexe : ranger et organiser sa cuisine

© Tous droits réservés La cuisine vous demande trop de temps et d’énergie au quotidien ? Dans ce livre du Chef Etchebest, vous découvrirez bien sûr des recettes, mais aussi diverses méthodes pour pouvoir mettre ensuite les bouchées doubles aux fourneaux. "La méthode mentor est une méthode pour accompagner les gens dans leur quotidien, pour mieux manger avec des principes de base, du bon matériel et les bons gestes. Cela passe aussi par l’organisation de sa propre cuisine" argumente le principal intéressé. ►►► À lire aussi : Yves Duteil rend un hommage émouvant à son épouse et son beau-père en chanson et dans un livre Ces conseils, comme le lavage d’une durée d’1 à 2 heures de son frigo et le rangement de plus de 3 heures de sa cuisine, le célèbre chef français les applique au quotidien. "Avoir la bonne méthode cela change tout : en transformant sa cuisine, en optimisant ses placards et organisant ses courses, on peut être plus efficace". Dans Cuisinez bien accompagné avec ma méthode Mentor, Philippe Etchebest s’intéresse aussi aux ustensiles indispensables à garder dans vos tiroirs. Les autres… vous pouvez les revendre ! Le meilleur ouvrier de France 2000 recommande notamment d’investir dans "trois bons couteaux pour faire 90% des actions en cuisine" et que vous garderez ad vitam aeternam.

À la table de la famille Etchebest

Et pourtant, cette cuisine du quotidien, trop occupé dans ses tournages d’émissions et son restaurant le Quatrième Mur à Bordeaux, ce n’est pas vraiment lui qui l’applique dans sa famille. Philippe Etchebest se prête ainsi à certaines confidences dans Le 8/9 : Je ne fais pas la cuisine à la maison. En règle générale je rentre assez tard et quand je suis à la maison, c’est mon épouse qui s’en occupe. Etrange confession au vu de son intransigeance dans ses émissions télévisées et quand on sait que le Chef n’y va pas avec le dos de la cuillère pour donner des conseils à ses apprentis. En réalité, derrière ce grand ours se cache un cœur tendre, et encore davantage avec son épouse : "Je suis assez facile en vrai […] Elle gère bien le quotidien et c’est la reine de la récupération pas de perte, c’est important aussi. Moi je m’y colle quand on reçoit du monde". Parmi les recettes de son livre, il confie également en avoir testé une qu’il n’avait encore jamais tentée auparavant : le gâteau yaourt que lui concoctait sa grand-mère.

Une touche originale pour sublimer vos plats banals

Pas besoin d’être un fin gourmet pour apprécier les différents conseils culinaires de Philippe Etchebest, ils sont donc accessibles même aux novices. Toutes les recettes développées proviennent donc de la cuisine dite 'du quotidien', sont faciles et abordables financièrement, mais avec toujours une petite cerise sur le gâteau pour sublimer un plat 'banal'. La purée du Chef est par exemple réalisée… au four et donc sans ajouter de l’eau. "Ce sont des recettes du quotidien qu’on peut, avec une petite astuce, en faire quelque chose d’un peu exceptionnel. La purée au four, quand on cuit les pommes de terre dans l’eau, il y a la vapeur d’eau supplémentaire. En la faisant au four, on a une caramélisation qui va donner un goût supplémentaire à la purée et une couleur un peu différente" explique-t-il. Ces recettes aussi 'simples' qu’une macédoine de légumes, une rémoulade ou une Charlotte aux pommes, Philippe Etchebest les a toutes réalisées pendant le confinement. Et rassurez-vous, lui aussi a besoin d’un bon livre de recettes pour ne pas se tromper car il a "la mémoire du goût mais pas celle des recettes". Pour éviter que la moutarde ne monte au nez du Chef Etchebest, on vous recommandera donc d’appliquer tous ses conseils… dès aujourd’hui.

