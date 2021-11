Petite révolution chez Marvel avec "Les Éternels" : "Le ton est plus calme mais le jeu d’acteur est plus puissant"

Le nouveau Marvel révolutionnaire Les Éternels, la comédie française feelgood Si on chantait, et la plongée presque documentaire dans l’envers de la pornographie avec Pleasure devraient conquérir les fans de ces différents genres. Stanislas Ide , chroniqueur cinéma du 8/9, vous en explique les raisons.

C’est officiel, Marvel détrône James Bond en tant que franchise la plus longue de l’histoire du cinéma. Les studios de la célèbre maison d’édition de comics sortent le 26e Marvel, Eternals.

Un peu à la manière des Gardiens de la Galaxie, on suit 10 superhéros immortels envoyés sur terre pour protéger l’humanité il y a 7000 ans… mais tout vole en éclats quand la finalité de leur mission se dévoile.

Ce film, réalisé par Chloé Zhao, qui a reçu l’Oscar de la meilleure réalisatrice et du meilleur film en 2021 pour Nomadland, se révèle bien différent des précédents opus. "Le ton est un peu plus calme, plus Shakespearien, mais le jeu des acteurs est donc bien plus puissant" promet Stanislas Ide. Ce film devrait ainsi concilier les fervents amateurs de cinéma et les aficionados des Marvel.

On note également le casting impressionnant avec entre autres Kit Harington, Angelina Jolie et Salma Hayek mais aussi la diversité des genres qui s’installe. On trouve ainsi le premier superhéros gay et la première superhéroïne malentendante.