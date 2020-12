Petit topo des films qui s'inspirent de la pandémie 

Le coronavirus inspire les scénaristes du monde entier et les séries, comme le cinéma, s’emparent de cet événement et des conséquences qu’il a sur nos vies.

On peut s’attendre à moins de précipitation et plus d’humour et de chaleur humaine.

Bon, autant être honnête tout de suite : C’est caricatural, plat, bâclé bref : nul, cette histoire d’apéro virtuel semble surtout opportuniste ! "Le confinement c’est juste un argument marketing juste pour dire : on a été les premiers à le faire !". "Mais au fait c’est Dany Boon qui a été le premier très tôt lors du premier confinement à avoir annoncé écrire un film sur le sujet ! Sortie prévue en 2021 : l’histoire d’un immeuble confiné et ce qui s’y passe à tous les étages : du magasin du rez-de-chaussée jusqu’à l’étudiant vivant dans les combles."

Cinéma US

Songbird

Le tout premier qui a lancé un film sur ce sujet quelques jours seulement après le début du confinement au printemps dernier : C’est Michael Bay : le réalisateur de Bad Boys, et d’Armageddon a produit un film qui s’intitule Songbird. Il imagine que nous sommes en 2024 : le monde entier est toujours confiné, le covid a muté ! Les villes sont désormais divisées en deux camps, les nantis et les démunis, et chacun doit faire face à la maladie, la COVID-23.

Au casting : des acteurs pas très connus ici, qui jouent habituellement dans des séries mais aussi Demi Moore.

La bande-annonce est sortie il y a quelques semaines : et ça s’annonce film catastrophe, film angoissant : Los Angeles à moitié détruit, des armes, des courses-poursuites, de la dénonciation. Pour être honnête : pas sûre que les spectateurs auront envie de voir ça.

Ridley Scott (Alien, Blade Runner, Seul sur Mars…) lui est en train de bosser sur l’adaptation du roman The End of October, qui met en scène un épidémiologiste de l’OMS face à une pandémie. Le livre est paru au mois d’avril aux États-Unis ; Ridley Scott a tout de suite choppé les droits, et il est négociation pour y intégrer des infos sur le covid. "Cela s’annonce plus tourné vers la politique !" ajoute Cathy.

Don’t log off

Un thriller qui se déroule au début de la pandémie. Le confinement vient de commencer et une jeune fille qui doit fêter " virtuellement " son anniversaire est soudain portée disparue. Pourquoi pas un film de genre qui a pour cadre le covid, mais pas comme objet, ça me branche.

Mais le film qui semble le plus intéressant c’est With/In. Alors ce n’est pas un long métrage avec une histoire continue mais une anthologie de courts-métrages qui met en scène des séquences de vie pendant la quarantaine.

Une dizaine de courts-métrages avec Julianne Moore, Don Cheadle, Debra Winger, Emily Mortimer. Là, on nous promet de l’émotion et du réalisme !