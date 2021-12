Patrick Weber : "Les premières princesses de Belgique, on s'en fichait qu'elles soient heureuses ou pas"

Il se passionne même pour ce thème depuis son enfance grâce à sa mère, d'origine anglaise. "Certains ont des posters de groupes de rock, de joueurs de foot. Moi j'avais le portrait de la reine d'Angleterre dans ma chambre. Cela m'a marqué depuis que je suis petit et il est toujours dans mon bureau aujourd'hui" confie le journaliste, par ailleurs diplômé en Histoire de l'art. "Ce que j'aime c'est de raccrocher la grande histoire à des personnages. Cela m'énerve quand les gens disent qu'ils n'aiment pas l'Histoire alors qu'elle est passionnante. Ce sont ces mêmes personnes qui suivent Game of Thrones ou sont des gamers, alors que l'Histoire est partout. Il suffit de bien la raconter ".

Ces princesses ont vécu des destins hors du commun et parfois très différents.

Charlotte, fille de Léopold Ier, est devenue impératrice du Mexique. Louise, Stéphanie et Clémentine ont été délaissées par leur père Léopold II. Marie-José, fille unique d'Albert Ier, est devenue reine d'Italie et Joséphine-Charlotte, sa nièce, grande-duchesse du Luxembourg, sans oublier les trois princesses actuelles, Astrid, Delphine et Élisabeth.

Ce livre s'inscrit aussi dans sa volonté de mettre en lumière le parcours de ces femmes célèbres, pourtant restées bien souvent dans l'ombre de leur mari. "L'Histoire est souvent macho" déclare Patrick Weber, qui observe une évolution des mentalités par rapport à la fonction et l'image de princesse dans son livre. "Les premières princesses, tout ce qu'on leur demandait, c'était d'être un ventre, de faire un mariage. C'était de la diplomatie, de la politique. On s'en fichait qu'elles soient heureuses ou non". Un exemple frappant ? Louise, première fille de Léopold II : "Elle avait lu plein de romans et croyait savoir ce qu'était l'amour. On lui trouve un mari, c'est son cousin Philippe de Saxe-Cobourg. Ils sont à Laeken, et lors de la nuit de noce, qui est toujours un moment catastrophique, dans les bouquins anciens on dit qu'elle subit les assauts de son mari. Elle panique, fuit et part dans le jardin et sa mère trouve sa fille en train de pleurer dans les buissons du parc de Laeken".