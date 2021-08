Patrick Swayze aurait eu 69 ans : 12 anecdotes incroyables à connaître sur ses films

On célèbre les 69 ans de la naissance de Patrick Swayze. À cette occasion, Livia vous dévoile les anecdotes les plus étonnantes des deux films les plus emblématiques de sa carrière : Dirty Dancing et Ghost.

On célèbre les 69 ans de la naissance de Patrick Swayze. À cette occasion, Livia vous dévoile les anecdotes les plus étonnantes des deux films les plus emblématiques de sa carrière : Dirty Dancing et Ghost. C’était un 18 août 1952 : Patrick Swayze naissait à Houston d’un dessinateur industriel et d’une danseuse et chorégraphe, Patricia Yvonne Helen. Le métier artistique de sa mère l’a sans aucun doute prédestiné à une carrière dans le cinéma et particulièrement dans son plus célèbre rôle, celui de Johnny Castle dans Dirty Dancing. Livia vous liste 7 anecdotes surprenantes sur le tournage de ce film mythique ainsi que 5 autres sur celui de Ghost. Paru en 1990, il s’agit bien sûr de l’autre long-métrage qui a marqué le public et la carrière de l’acteur décédé tragiquement le 14 septembre 2009.

Dirty Dancing

Un film tiré d’une histoire vraie Sorti le… 17 août 1987 aux États-Unis, à la veille des 35 ans de Patrick Swayze, Dirty Dancing est inspiré d’une histoire vraie, vécue par la scénariste du film, Eleanor Bergstein. Elle s’est rendue à l’âge de 16 ans, au début des années 1960, dans un camp de vacances dans les Catskills. Elle a vécu une amourette de vacances avec un animateur plus âgé, ce qui n’avait pas plu à son papa, médecin attaché aux valeurs traditionnelles, comme dans le film. Un autre casting était préféré à Swayze et Grey Patrick Swayze et Jennifer Grey n’étaient pas les comédiens prévus au départ pour les deux rôles principaux. Val Kilmer, révélé dans Top Gun, devait normalement composer le casting, pour jouer Johnny. Sarah Jessica Parker ou Sharon Stone étaient quant à elles pressenties pour le rôle de Bébé. La scène de Love Is Strange était improvisée C’est l’un des moments mythiques du film, celui où Johnny et Bébé dansent sur le sol et se rapprochent à quatre pattes. Cette scène était en réalité une répétition improvisée entre les deux acteurs. "Le réalisateur branche la caméra pour vérifier des paramètres et puis se rend compte que cette scène était drôle et que la complicité naissait. Cela a donc été intégré dans le film" explique Livia.

Les acteurs avaient dix ans au-dessus de l’âge de leur personnage Patrick Swayze est alors âgé de 34 ans et Jennifer Grey de 26 ans au moment du tournage alors que leurs personnages respectifs ont 24 et 16 ans. Patrick voulait laisser Bébé dans un coin "On ne laisse pas bébé dans un coin", c’est LA réplique de Dirty Dancing. Pourtant, Patrick Swayze la détestait, estimant celle-ci trop kitsch. Sous l’insistance du réalisateur, il finit par la lâcher une seule fois devant la caméra. C’est l’unique prise de la réplique. Le titre de départ jugé trop pornographique Dirty Dancing devait s’intituler en réalité I was a teenage Mambo Queen, sauf que les autorités canadiennes refusent la diffusion du long-métrage car le titre est perçu comme trop sulfureux. La production change donc pour Dirty Dancing. Toutes les feuilles des arbres ont été peintes L’histoire de ce film musical se déroule au printemps, mais le tournage prend place quelques mois plus tard, au moment où les nombreux arbres qui entourent le camp de vacances ont déjà pris les couleurs automnales. La réalisation est contrainte d’utiliser un subterfuge pour plonger le public dans la saison attendue : peindre toutes les feuilles des arbres en vert et rajouter des fausses feuilles vertes. Patrick Swayze et Jennifer Grey sont mêmes tous les deux acceptés à l’hôpital pour hypothermie après avoir joué la scène du porter dans le lac, tellement l’eau était froide.

Ghost

La scène de la poterie devait être encore plus explicite Le moment culte du film est bien entendu celui où Patrick Swayze et Demi Moore s’enlacent en faisant de la poterie sur Unchained Melody des Righteous Brothers. Un moment plein d’érotisme qui devait être encore plus sexy puisqu’une scène d’amour était ensuite prévue. "Au visionnage la scène d’amour a été quittée car c’était déjà très érotique et très sexy" dévoile Livia. Cette scène était un hommage coquin à la femme du réalisateur qui pratiquait la poterie. Patrick Swayze a dû manger des glaçons pour ressembler à un fantôme Les scènes en extérieur se déroulant dans un froid glacial, les comédiens dégageaient de la fumée à chaque prise de parole. Mais un fantôme n’expirant plus, Patrick Swayze a été contraint de manger des glaçons pour égaliser la température de son corps avec celle de l’extérieur. Des cris de bébés pour imiter les fantômes Pour reproduire le son strident des démons qui viennent chercher les méchants du film, la production a utilisé des cris de bébés passés au ralenti.

Des chiffres colossaux Le budget du film avoisinait les 22 millions de dollars. Il en aura rapporté 505 millions l’année de sa sortie. En France 3 millions de personnes se ruent dans les salles de cinéma pour admirer Ghost, bien au-dessus des 400.000 entrées réalisées par Dirty Dancing. Un casting une nouvelle fois inattendu Comme dans son autre film culte, Patrick Swayze ne devait figurer au casting de Ghost. On avait auditionné Harrison Ford, Tom Cruise et Tom Hanks pour camper le rôle principal. Le réalisateur ne voulait pas Patrick Swayze et se serait finalement laissé convaincre par le scénariste. Demi Moore n’était pas non plus le premier choix pour jouer Molly. Nicole Kidman et Madonna avaient les faveurs de la production mais l’une des deux aurait décliné la proposition au dernier moment. On a donc octroyé le rôle à Demi Moore "notamment pour sa capacité à pleurer sur commande".