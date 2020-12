Patrick Bruel sur "Ce soir… ensemble" : "Heureux de cet aspect grandiose et de cette intimité"

Patrick Bruel était l'invité du 8/9 pour évoquer la sortie de son nouvel album live CD/DVD Ce soir…ensemble. L'artiste a aussi commenté son prochain film et sa nouvelle participation à Viva for Life.

Patrick Bruel était l’invité du 8/9 pour évoquer la sortie de son nouvel album live CD/DVD Ce soir… ensemble. L’artiste a aussi commenté son prochain film et sa nouvelle participation à Viva for Life. Dans ce show, enregistré à la Défense Arena de Paris il y a un an, Patrick Bruel revisite ses standards dans de nouvelles versions : Alors regarde, Qui a le droit, J’te mentirais, Marre de cette nana-là… Il partage aussi quelques duos avec Vianney, Slimane, Boulevard des airs ou Claudio Capeo et chante aussi ses derniers tubes, de Stand up à Pas eu le temps. Sur cet album live, sorti en novembre 2020, figure aussi un inédit dévoilé au mois d’octobre, Le fil. Patrick Bruel sera en concert le 13 juin 2021 à Bruxelles à Forest National.

Un concert extraordinaire dans sa carrière

© Sony La tournée Ce soir… ensemble a rassemblé pas moins de 900.000 spectateurs, parmi ceux-ci, le public de Forest National. Des images du concert en Belgique figurent dans les bonus de ce DVD mais l’enregistrement intégral du concert a lui été réalisé à la Défense Arena, un stade de rugby situé à Nanterre pouvant accueillir jusqu’à 38.000 personnes. "C’était un événement parce que c’était la première fois que je le faisais et il n’y avait pas (encore) eu beaucoup de concerts. Cette salle avait ouvert un an plus tôt (NDLR : inaugurée en 2017)" commente Patrick Bruel qui se rappelle de ce moment "extraordinaire". ►►► À lire aussi : Luc Noël donne 1000 conseils pour votre jardin et "la priorité à l’expression des végétaux" La logistique prévue pour un tel show était évidemment très large. L’auteur-compositeur-interprète français l’a lui-même supervisée. "Quand je fais du cinéma et du théâtre je me mets à disposition et au service d’une équipe et d’une autre création mais là je suis tout. Je suis à la mise en scène, le choix des chansons, des musiciens, de la scénographie, des lumières, mais je m’entoure de gens extrêmement compétents et les équipes qui m’ont aidé à réaliser ces images qui sont sur ces écrans géants sont des équipes formidables" déclare-t-il.

Un show digne des superstars anglophones

La masse de spectateurs et l’ampleur de cette organisation donnent évidemment un résultat époustouflant dans ce live CD/DVD. Patrick Bruel cherchait cet effet show grandiose à l’américaine. Il confie : "C’était un peu le but au départ, qu’une fois dans ma vie j’aurais des écrans comme ceux qui m’ont fait rêver. Quand on va voir Coldplay, Muse, U2, cette extraordinaire proposition scénographique, je me suis dit : 'On a la chance d’avoir beaucoup de gens qui verront cette tournée, donc s’il y a un endroit où mettre le paquet c’est sur les écrans'". Il ajoute : J’étais heureux qu’il y ait à la fois cet aspect grandiose et en même temps cette intimité qui est propre à tous mes concerts. "On a l’impression par moments que l’on se retrouve dans un salon avec des copains alors qu’il y a 30.000 personnes. Je suis heureux d’avoir fait cela, heureux d’avoir fait ce DVD et heureux que mes arrière-petits-enfants pourront un jour dire que je n’étais pas complètement mytho parce que la phrase qui est dite par tous les spectateurs c’est : 'Il faut voir pour le croire'" savoure-t-il. Les bonus vous dévoileront aussi les coulisses de ce show hors norme. On y découvre un Patrick Bruel souple avec ses équipes mais exigeant. "Il faut que chacun joue sa partition et chacun a eu à cœur, de manière extraordinaire, (de le faire). Et c’est un peu le petit mot que je leur ai mis à tous quand je leur ai envoyé le DVD c’est : 'Merci pour cela, merci pour tout', puisqu’à chaque poste 74 personnes étaient sur cette tournée" souligne-t-il tout en déplorant que celles-ci se retrouvent au chômage en ces temps de crise sanitaire.

Patrick Bruel bientôt de retour à l’écran

Patrick Bruel sera aussi à l’affiche du film Villa Caprice dont la sortie est prévue pour le 20 janvier prochain en Belgique dans lequel il interprète un homme d’affaires mis en difficulté dans un grand scandale financier par un avocat, joué par Niels Arestrup. "Il y a un face-à-face, un duel d’acteurs incroyable, qui manipule qui ? Le film est très réussi et je suis très fier d’avoir eu en face de moi un des plus grands acteurs français" affirme-t-il. Le chanteur et comédien français a accepté ce rôle parce qu’il travaillerait avec Niels Arestrup. "On s’est assis à table avec le scénario qui n’était pas complètement abouti et on a beaucoup travaillé avec lui, le metteur en scène et la scénariste qui est remarquable. Cela a donné un film plein de surprises et en tant qu’acteur, en jouant des personnages un peu louches, tordus et machiavéliques cela nous amène à un travail et à une performance. J’ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire".

2 images © Loc Laridant

Honoré de soutenir une nouvelle fois Viva for Life

Vous retrouverez déjà Patrick Bruel dans quelques jours sur VivaCité puisque l’artiste, comme beaucoup d’autres, a répondu une nouvelle fois présent pour soutenir Viva for Life, une cause qui lui tient particulièrement à cœur : C’est un honneur déjà que l’on me demande de le faire et en ce qui me concerne c’est un plaisir d’être là et de soutenir cette cause qui est imparable et qui est en plus dans une humeur, dans une ambiance, dans un climat très agréable. Patrick Bruel se rappelle d’ailleurs très bien de son duo devenu mythique avec Adrien Devyver sur Alors regarde. Pour 2020, l’artiste français vous réserve un nouveau moment unique. Il vous proposera un Stand up at home à Viva for Life au cours duquel les auditeurs pourront lui demander de jouer la chanson de leur choix en direct afin aussi de maintenir le lien avec le public "quel que soit le moyen". Avec Patrick Bruel, 'on s’était dit rendez-vous' à Viva for Life. Nous n’attendons plus que vous ! Du lundi au vendredi, retrouvez l’invité du jour dans Le 8/9 à suivre sur VivaCité et en télé sur La Une. Pour connaître le programme de la semaine, c’est par ici.