Un semi-inédit de Patrick Bruel

Patrick Bruel balance un inédit et la vague K-Pop déferle sur l'Europe avec BTS - © Sony

Patrick Bruel a en effet surpris en balançant cette nuit un inédit cette nuit, intitulé Le fil. Il figurera sur le CD-DVD-Blueray live de sa dernière tournée, Ce soir on sort, dont la sortie est prévue début décembre.

Mais Le fil n'est pas une nouveauté totale car il figurait déjà sur la réédition du dernier album studio de Bruel en tant que titre bonus en piano-voix.

Cette version plus électro a été confiée au producteur et musicien français Yuksek, "qui a déjà travaillé avec Zazie et Clara Luciani" note Bruno Tummers. "Il a ré-habillé ce titre avec des sonorités modernes pour que ce titre arrive en radio et cela va forcément être un carton. Patrick Bruel est très intelligent, il sait comment cela fonctionne".

Le chroniqueur livre d'ailleurs son ressenti sur ce nouveau titre : "C'est vraiment une chanson forte parce qu'il évoque la relation entre un père et son ado et on remarque bien que c'est la relation qu'il a avec ce garçon. (Par rapport à d'autres artistes), il a encore ce talent de pouvoir faire une chanson qui se tienne en piano-voix et qu'il habille après. Maintenant on fait beaucoup des chansons avec un ordinateur et quand vous les interprétez simplement à la guitare ou au piano, ce qui est l'essence de la chanson, elle s'écroule".

Comment expliquer cette force dans la composition et l'écriture malgré l'avancée technologique ? Pour Bruno Tummers, Patrick Bruel a toujours été plongé et inspiré par la chanson française traditionnelle.