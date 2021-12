Passez le réveillon du Nouvel An en compagnie du 8/9 !

Le 31 décembre, passez le réveillon de la Saint-Sylvestre avec toute l’équipe du 8/9 réunie dans Viva 2022. Cyril, Sara De Paduwa et toute la bande vous accompagneront de 20h à minuit sur VivaCité.

Sortez les paillettes et les cotillons et allumez votre radio pour fêter le réveillon du Nouvel An 2022 avec la joyeuse équipe du 8/9.

Au programme : rétrospectives, recettes, musique et humour dans une ambiance festive dont seuls vos animateurs et chroniqueurs de votre radio complicité ont le secret. Cerise sur le gâteau : l'émission s'étendra non pas sur une heure comme pour votre matinale phare de la semaine, mais bien sur quatre heures, pour quatre fois plus de plaisir et de rires !