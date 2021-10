Pascal Obispo revient "aux origines" de ses chansons écrites pour France Gall : "C'est plus qu'un hommage"

Pascal Obispo était l’invité du 8/9 afin de présenter son nouvel album, France, dont la sortie est prévue en physique le 29 octobre. Ce disque reprend les maquettes des chansons telles qu’il les avait présentées à France Gall et qui sont devenus notamment les tubes d’autres artistes par la suite. Il y a plusieurs années, alors que Pascal Obispo écrit plusieurs chansons pour France Gall dont Sa raison d’être et Chanter, elle lui répond : "C’est Michel (Berger) mais ce n’est pas Michel". Pascal Obispo a alors distribué ces différents titres écrits pour elle à d’autres artistes. Pascal a trouvé en France Gall une source d’inspiration et vous présente À qui dire qu’on est seul, le 1er single de son nouvel album : France. Ce nouveau disque marque le début d’une nouvelle histoire, une histoire de France.

Un album hommage accessible en physique

À 56 ans, Pascal Obispo est plus que jamais un hyperactif de la musique. Il a déjà sorti… 15 nouveaux albums depuis la création de son application Obispo All Access il y a neuf mois. Ces disques sont réservés aux abonnés de l’application mais l’auteur-compositeur-interprète français fait une exception pour cet enregistrement qui paraît en physique, l’album France. ►►► À lire aussi : Nolwenn Leroy présente "un album extrêmement personnel et intime" grâce à Benjamin Biolay "Tous les projets que je sors sur mon application ce n’est que du plaisir : jazz, flamenco, méditation ou covers" confie-t-il. "Mais les attachés de presse, les gens qui sont à la radio, m’ont conseillé d’absolument sortir ce disque pour le plus grand nombre. C’est plus qu’un disque ou qu’un hommage. On s’amuse avec ce jeu de mot, c’est une autre histoire de France. C’est un moment que j’ai vécu, et j’avais envie d’y retravailler en retrouvant les maquettes originelles de ces chansons".

Le jour où Pascal Obispo présenta ses chansons à France Gall

L’enregistrement de ces chansons, il l’a réalisé une première fois… il y a 24 ans. Ces titres ont été transposés dans leur première version, comme Obispo les avait écrits et chantés pour France Gall à l’époque. Luigi Calabrese, directeur de Warner, lui avait demandé d’écrire un album pour l’épouse de Michel Berger alors que cette dernière avait décidé d’arrêter sa carrière. "On a dîné, je suis allé lui chanter trois chansons : Sa raison d’être, écrite pour elle spécialement, devenue un hymne pour le sida, Chanter qui est devenu une chanson pour Florent Pagny et Tu trouveras finalement adressée à Natasha St-Pier. Elle m’a dit : 'C’est Michel mais ce n’est pas Michel'. C’est un très beau compliment de sa part".

Plusieurs titres inédits

Pascal Obispo n’était nullement vexé du refus formulé par France Gall. Sortir cet album comme il se présentait au premier jour, près de 25 ans après, lui permet plutôt de faire découvrir la genèse de ce projet. Il contient ainsi 7 chansons qui avaient finalement connu leur succès avec la voix d’autres interprètes et 4 inédits. Parmi ces derniers figure le single À qui dire qu’on est seul, un titre qu’il qualifie de "chanson de consolation" écrit pour évoquer la disparition en 1997 de Pauline, la fille aînée du couple France Gall-Michel Berger. Le clip de cette chanson présente Obispo face à Alexandra Lamy. Il partage plusieurs points communs avec l’actrice qui était toute désignée pour exprimer au mieux l’émotion suscitée par les paroles. "Nous sommes tous les deux d’humeur joviale et blagueurs dans la vie, et on sait bien que cela cache souvent des choses" révèle-t-il. Le single Ma génération, qui ne figure pas sur le vinyle, est quant à lui le morceau qui a définitivement lancé ce projet de travail sur les premières maquettes. "En répétant la phrase 'C’est Michel mais ce n’est pas Michel', j’ai dit à mon entourage : 'Je vais vous montrer ce que c’est Michel et pas Michel' quand j’ai composé ces chansons pour France".

Des chansons dans le plus pur univers Berger

© Atlético Music Le public pourra donc entendre la voix d’Obispo sur des chansons connues pour être les tubes d’autres artistes. Celles-ci ont été réarrangées comme à l’origine et ressemblent ainsi fortement à l’univers musical de Michel Berger. "Quand on compose des chansons il faut s’oublier et se mettre au service d’une identité vocale et musicale, on rentre dans la peau d’un personnage. C’est ce que j’ai fait quand j’ai travaillé pour Natasha, Florent ou Johnny, là c’était France Gall. Ce n’est jamais sorti et c’est surprenant maintenant de le faire et d’écouter cet album car j’avais collé le plus près possible à l’univers de Berger" déclare-t-il. Mais pas question de le qualifier d’imitateur, ces chansons sont avant tout les siennes, adaptées au patrimoine de la chanson française qui l’a toujours inspiré. "Je reviens aux origines et je les connais. Je sais que Sa raison d’être c’était un piano syncopé, pas comme ce que j’ai fait après" précise-t-il. Absolument tout est lié aux origines sur France : la pochette du disque présente Pascal Obispo sur le piano de son arrière-grand-mère Lucie, le premier sur lequel il a joué. Et comme la musique est sa raison d’être, l’auteur-compositeur-interprète de 56 ans comblera encore ses fans sur scène, vraisemblablement en 2023… et peut-être avant avec ces chansons hommage à France Gall.

