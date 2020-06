Pascal Obispo est de retour avec "J'ai compté", Suarez sort le troisième single de son futur album

Suarez sera l'un des groupes invités dans le cadre de La Fête de la musique dans VivaCité fête la musique 100% belge , regroupant pas moins de 25 artistes autour de Cyril et Bruno Tummers et du parrain de cette émission spéciale diffusée sur VivaCité et Auvio : Salvatore Adamo .

Après Dix ans et Cavale , voici désormais Bienvenue, le troisième single de leur futur album. Le clip est composé d'images des voyages du groupe. "La chanson parle d'une envie de rencontre et de partage. Il y a un groove dans le titre, des sonorités qui viennent d'Afrique, c'est parfait pour cet été" analyse Bruno Tummers .

Pascal Obispo compte sur un nouveau succès

Pascal Obispo est de retour et Suarez sort le troisième single de son futur album - © Tous droits réservés

Pascal Obispo marque enfin son retour avec le titre J'ai compté. Derrière déjà un trio avec Marc Lavoine et Florent Pagny sur un titre hommage au personnel soignant pendant le confinement, "il a présenté son nouveau single en télé ce week-end" annonce Bruno Tummers. "Il a profité de l'exposition médiatique la chanson de l'année vendredi sur TF1 et la finale de The Voice France samedi qu'il a gagnée avec son candidat Abi" ajoute-t-il.

"Il y a un côté funk dans ce titre-là, la mélodie, positive et ensoleillée est un peu plus moderne que ce qu'il nous a proposé dernièrement. Il faut dire que le dernier album n'a pas vraiment rencontré le public et n'a pas vraiment fonctionné" analyse le chroniqueur musical.

Le texte, écrit pendant le confinement, traite de la solitude.

Il chante notamment dans ce nouveau single Jamais compté sur personne et Pour personne je comptais. Le message est le suivant : "Cela ne sert à rien d'attendre que les choses arrivent, il faut se bouger et s'engager" note Bruno.

Le chanteur français prévoit un album pour la rentrée avec un projet différent selon les récentes déclarations de Pascal Obispo, qui semble-t-il, a fait une erreur dans sa communication. "Il présente J'ai compté en télé et le titre n'est toujours pas disponible sur les plateformes de streaming et de téléchargement. Donc il y a un mauvais timing, ce qui est un peu bizarre quand on s'appelle Obispo. Quand on présente un nouveau titre, il faut qu'il soit disponible pour les fans et le public" remarque encore Bruno.