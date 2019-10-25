Pas le Temps...la balade musicale de Jean-Luc Fonck

Cette semaine, Jean-Luc Fonck nous propose une balade musicale avec un tas de projets mais horreur...malheur "il n'a pas eu le Temps". Quatre mots proposés par les auditeurs doivent être placés dans sa balade.
JE VOUDRAIS FAIRE CROQUE-MORT LORS DE MON PROPRE ENTERREMENT MAIS
PAS LE TEMPS
JE VOUDRAIS MANGER PLEIN DE FROMAGE , 50 NUANCES DE BRIE MAIS
PAS LE TEMPS
JE VOUDRAIS ETRE CADRE SUPERIEUR DANS UNE GALERIE DE TABLEAUX MAIS
PAS LE TEMPS
JE VOUDRAIS PEINDRE DU PAIN PARCE QUE J’AIME BIEN LE PAIN PEINT C’EST LE POMPON MAIS
PAS LE TEMPS
PAS LE TEMPS NON PAS LE TEMPS
JE VOUDRAIS TE FAIRE UNE SURPRISE : METTRE TES DOIGTS DANS LA SURPRISE DE COURANT MAIS
PAS LE TEMPS
JE VOUDRAIS PARTR DANS L’ESPACE, MAIS L’ESPACE EST AU GARAGE POUR UN ENTRETIEN D’EMBAUCHE ET PUIS
PAS LE TEMPS
JE VOUDRAIS VIVRE AU FOND DE L’OCEAN ETRE LAVEUR DE HUITRES A PLEIN TEMPS MAIS
PAS LE TEMPS
JE VOUDRAIS ETRE UN HOMME SANDWICH POUR POUVOIR M’AUTO MANGER MAIS
PAS LE TEMPS
PAS LE TEMPS NON PAS LE TEMPS
…
JE VOUDRAIS PARLER SANS ACCENT ALORS JE PARLE EN MAJUSCULES …POUR PARLER EN MINUSCULES
PAS LE TEMPS
JE VOUDRAIS ETRE UNE POULETTE POUR PICORER DU NORD AVEC KIM YONG UN MAIS
PAS LE TEMPS
JE VOUDRAIS ETRE UNE OREILLE MAIS J’AI LES ABEILLES QUI BOURDONNENT ET PUIS
PAS LE TEMPS
JE VOUDRAIS PRENDRE LE LARGE ALORS QUE JE DOIS PRENDRE L’EXTRA LARGE ET SURTOUT
PAS LE TEMPS
PAS LE TEMPS NON PAS LE TEMPS
PAS LE TEMPS NON PAS LE TEMPS
...ET BIENTOT : LES DATES DU CARABISTOUR DE STTELLLA EPISODE 2
ENTRE MAI 2020 ET OCTOBRE 2020...