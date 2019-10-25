Le 8/9

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Pas le Temps...la balade musicale de Jean-Luc Fonck

Cette semaine, Jean-Luc Fonck nous propose une balade musicale avec un tas de projets mais horreur...malheur "il n'a pas eu le Temps". Quatre mots proposés par les auditeurs doivent être placés dans sa balade.

JE VOUDRAIS FAIRE CROQUE-MORT LORS DE MON PROPRE ENTERREMENT MAIS 

PAS LE TEMPS

JE VOUDRAIS MANGER PLEIN DE FROMAGE , 50 NUANCES DE BRIE MAIS

PAS LE TEMPS

JE VOUDRAIS ETRE CADRE SUPERIEUR DANS UNE GALERIE DE TABLEAUX MAIS 

PAS LE TEMPS

JE VOUDRAIS PEINDRE DU PAIN PARCE QUE J’AIME BIEN LE PAIN PEINT C’EST LE POMPON MAIS

PAS LE TEMPS

 

PAS LE TEMPS NON PAS LE TEMPS

 

JE VOUDRAIS TE FAIRE UNE SURPRISE : METTRE TES DOIGTS DANS LA SURPRISE DE COURANT MAIS

PAS LE TEMPS

JE VOUDRAIS PARTR DANS L’ESPACE, MAIS L’ESPACE EST AU GARAGE POUR UN ENTRETIEN D’EMBAUCHE ET PUIS

PAS LE TEMPS

JE VOUDRAIS VIVRE AU FOND DE L’OCEAN ETRE LAVEUR DE HUITRES A PLEIN TEMPS MAIS

PAS LE TEMPS

JE VOUDRAIS ETRE UN HOMME SANDWICH POUR POUVOIR M’AUTO MANGER MAIS

PAS LE TEMPS

 

PAS LE TEMPS NON PAS LE TEMPS

 

 

JE VOUDRAIS PARLER SANS ACCENT ALORS JE PARLE EN MAJUSCULES …POUR  PARLER EN MINUSCULES

PAS LE TEMPS

JE VOUDRAIS ETRE UNE POULETTE POUR PICORER DU NORD AVEC  KIM YONG UN  MAIS

PAS LE TEMPS

JE VOUDRAIS ETRE UNE OREILLE MAIS J’AI LES ABEILLES QUI BOURDONNENT ET PUIS

PAS LE TEMPS 

JE VOUDRAIS PRENDRE LE LARGE ALORS QUE JE DOIS PRENDRE L’EXTRA LARGE ET SURTOUT

PAS LE TEMPS

 

PAS LE TEMPS NON PAS LE TEMPS

PAS LE TEMPS NON PAS LE TEMPS

 

...ET BIENTOT : LES DATES DU CARABISTOUR DE STTELLLA EPISODE 2

 

ENTRE MAI 2020 ET OCTOBRE 2020...

 

 

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