Pas de café dans votre village ? Découvrez ce Van pour chevaux transformé en bistrot mobile

Voilà une chouette initiative qui crée une vie et une énorme ambiance là où les cafés ont disparu. Cette innovation donnera peut-être des idées à d’autres. Cyril vous en dit plus dans la revue de presse du 8/9.

L’un de ses proches étant menuisier, un autre ferronnier d’art, tous les corps de métier étaient donc réunis pour fabriquer un véritable bar sur roues , plutôt chic, avec beaucoup de bois. Il suffit de le décrocher, d’ouvrir la "bawète" d’installer quelques tables et chaises aux abords , et il n'y a plus qu'a commander sa tournée.

Employé par un marchand de vin et spécialisé dans la livraison à l'horeca, Cédric Nicolay habite à Falmignoul. Avec les effets de la pandémie, il s'est comme bon nombre de personnes dans le milieu de l'Horeca morfondu en "chômage corona". Voilà pourquoi, durant le premier confinement, il s'est dit : "Il faudrait que je refasse un truc, pour m'occuper et faire un peu d'argent."

L'investissement consenti et les travaux réalisés, il fallait encore tester l'idée sur le terrain. L'une des premières sorties de la remorque, ce fut à Lustin, petit village d'où provient Cédric Nicolay. " C'était dans une prairie, là où 300 musiciens et chanteurs issus de trois écoles se sont produits dès les premiers instants du déconfinement".