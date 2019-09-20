Cette semaine, Jean-Luc Fonck nous propose une ballade musicale près de chez soi, pas besoin d'allez à ... !
PAS BESOIN
PAS BESOIN D’ALLER JUSQU’A MEMPHIS
POUR ECOUTER LA MUSIQUE D’ELVIS
PAS BESOIN D’ALLER EN TUNISIE
Y’A DEJA ASSEZ DE THUNE ICI
PAS BESOIN D’ALLER A SOUSSE
JOUER AUX MACHINES A SOUSSE
PAS BESOIN D’ALLER JUSQU’A TAIPEI
POUR CONNAITRE TON TOUR DE TAILLE PEÏ
PAS BESOIN D’ALLER AU CAIRE
ON PEUT Y ALLER A LA DEMIE
PAS BESOIN D’ALLER A CAPRI
D’AILLEURS CAPRI C’EST TROP LOIN
PAS BESOIN NON NON
PAS BESOIN NON
PAS BESOIN NON NON
…
PAS BESOIN NON NON
PAS BESOIN NON
PAS BESOIN NON NON
PAS BESOIN D’ALLER A BIARRITZ
FAIRE LA TOURNEE DES GRANDS DUCS AVEC L’EDUCATRICE
PAS BESOIN D’ALLER A CENT FRANCS LE FRISKO
ICI LE FRISKO C’EST DEUX EUROS
PAS BESOIN D’ALLER A OUARZAZATE
POUR QUAND MEME FINIR A MOITIE ZAT
PAS BESOIN D’ALLER A LA HAYE
POUR VOIR FILM AVEC BRIGITTE BARDOT
PAS BESOIN D’ALLER LOIN, NON
VOIR LA DESOLIDARISATION
PAS BESOIN D’ALLER A CAPRI
D’AILLEURS CAPRI C’EST TROP LOIN
PAS BESOIN NON NON
PAS BESOIN NON
PAS BESOIN NON NON
…
PAS BESOIN NON NON
PAS BESOIN NON
PAS BESOIN NON NON
PAS BESOIN D’ALLER A QUATRE A TROYES
SI ON PEUT ALLER A CINQ A SETE
PAS BESOIN D’ALLER JUSQU’AU KOWEIT
DANS LA SERENITE SE FAIRE DES COUETTES
NI D’ALLER A FLORENCE AVEC CHARLOTTE
SI ON PEUT ALLER A SYDNEY AVEC FLORENCE
COMME ON ON NE SAIT PAS SI ELLES VIENNENT
PAS BESOIN D’ALLER A VIENNE
PAS BESOIN D’ALLER A ABOU DABI
QUAND ON EST TOUT NU A BOUT D’HABITS
PAS BESOIN D’ALLER A CAPRI
D’AILLEURS CAPRI C’EST TROP LOIN
PAS BESOIN NON NON
PAS BESOIN NON
PAS BESOIN NON NON
…
PAS BESOIN NON NON
PAS BESOIN NON
PAS BESOIN NON NON
PAS BESOIN NON NON
PAS BESOIN NON
PAS BESOIN NON NON
…
PAS BESOIN NON NON
PAS BESOIN NON
PAS BESOIN NON NON
LE CARABISTOUR DE STTELLLA
20/09/2019 - NIVELLES
21 /09/2019 - ANDENNE
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