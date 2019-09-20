Le 8/9

Du lundi au vendredi de 08:00 à 09:00 sur Vivacité

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Pas Besoin d'allez à...

Cette semaine, Jean-Luc Fonck nous propose une ballade musicale près de chez soi, pas besoin d'allez à ... !

PAS BESOIN

PAS BESOIN D’ALLER JUSQU’A MEMPHIS

POUR ECOUTER LA MUSIQUE D’ELVIS

PAS BESOIN D’ALLER EN TUNISIE

Y’A DEJA ASSEZ DE THUNE ICI

PAS BESOIN D’ALLER A SOUSSE

JOUER AUX MACHINES A SOUSSE

PAS BESOIN D’ALLER JUSQU’A TAIPEI

POUR CONNAITRE TON TOUR DE TAILLE PEÏ

PAS BESOIN D’ALLER AU CAIRE

ON PEUT Y ALLER A LA DEMIE

PAS BESOIN D’ALLER A CAPRI

D’AILLEURS CAPRI C’EST TROP LOIN

 

PAS BESOIN NON NON

PAS BESOIN NON

PAS BESOIN NON NON

PAS BESOIN NON NON

PAS BESOIN NON

PAS BESOIN NON NON

 

PAS BESOIN D’ALLER A BIARRITZ

FAIRE LA TOURNEE DES GRANDS DUCS AVEC L’EDUCATRICE

PAS BESOIN D’ALLER A CENT FRANCS LE FRISKO

ICI LE FRISKO C’EST DEUX EUROS

PAS BESOIN D’ALLER A OUARZAZATE

POUR QUAND MEME FINIR A MOITIE ZAT

PAS BESOIN D’ALLER A LA HAYE

POUR VOIR FILM AVEC BRIGITTE BARDOT

PAS BESOIN D’ALLER LOIN, NON

VOIR LA DESOLIDARISATION

PAS BESOIN D’ALLER A CAPRI

D’AILLEURS CAPRI C’EST TROP LOIN

 

PAS BESOIN NON NON

PAS BESOIN NON

PAS BESOIN NON NON

PAS BESOIN NON NON

PAS BESOIN NON

PAS BESOIN NON NON

 

PAS BESOIN D’ALLER A QUATRE A TROYES

SI ON PEUT ALLER A CINQ A SETE

PAS BESOIN D’ALLER JUSQU’AU KOWEIT 

DANS LA SERENITE SE FAIRE DES COUETTES

NI D’ALLER A FLORENCE AVEC CHARLOTTE

SI ON PEUT ALLER A SYDNEY AVEC FLORENCE

COMME ON ON NE SAIT PAS SI ELLES VIENNENT

PAS BESOIN D’ALLER A VIENNE

PAS BESOIN D’ALLER A ABOU DABI

QUAND ON EST TOUT NU A BOUT D’HABITS

PAS BESOIN D’ALLER A CAPRI

D’AILLEURS CAPRI C’EST TROP LOIN

 

 

PAS BESOIN NON NON

PAS BESOIN NON

PAS BESOIN NON NON

PAS BESOIN NON NON

PAS BESOIN NON

PAS BESOIN NON NON

 

PAS BESOIN NON NON

PAS BESOIN NON

PAS BESOIN NON NON

PAS BESOIN NON NON

PAS BESOIN NON

PAS BESOIN NON NON

 

LE CARABISTOUR DE STTELLLA

20/09/2019 - NIVELLES

21 /09/2019 - ANDENNE

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