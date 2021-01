Covid-19 ou pas, petits et grands veulent déguster une bonne galette des rois le jour de l’Épiphanie. Pandémie oblige, ce délicieux mets s’est adapté, il a vu sa taille se réduire et sa frangipane disparaître pour d’autres mets.

Ce qui compte, c’est la taille.

Pandémie oblige, on a testé pour vous "la galette des Rois" des supermarchés : faites votre choix - © Natalia Ruedisueli - Getty Images

Selon nos confrères des éditions Sud Presse, les clients veulent de plus en plus des petites galettes. La moyenne est de quatre à six personnes. Avec le confinement, les galettes de dix et douze personnes ne se vendent pas. Nous avons donc dû changer nos habitudes de cette tradition bien ancrée et ne faire que de petites galettes explique encore le boulanger au quotidien.

La fête et les achats de galettes sont aussi plus nombreux et ont commencé plus tôt cette année.

Certains clients en demandaient déjà le 2 janvier mais ils viennent en rechercher une ce 6 janvier. Avec le confinement, ils estiment pouvoir s’octroyer ce petit plaisir deux fois. C’est comme pour les pâtisseries, on en vend plus depuis la pandémie ", confie cette boulangerie namuroise au quotidien.

Des galettes à la recette plus saine : autre grand succès en 2021 : une galette avec moins de sucre et de matières grasses. Ces galettes se composent d’une pâte brisée, de sirop d’agave et de compote de pomme. Certaines boulangeries et magasins bio en vendent et la demande ne fait qu’augmenter avec les années.