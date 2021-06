Pablo Andres sort un nouveau clip et confirme la diffusion, en entier, de son hymne non-officiel des Diables

L’humoriste Pablo Andres était l’invité du 8/9 pour présenter son tout nouveau clip Supermacho, paru ce 23 juin et qui caricature les hommes qui ont la drague lourde, et son hymne non-officiel des Diables Rouges qui devrait sortir en entier ce 25 juin.

Une fois n’est pas coutume, la nouvelle chanson de l’humoriste de 41 ans provient d’un "pur délire" confie-t-il. "J’étais avec Dabeull, un musicien talentueux, et on écoute Pino D’Angio, Ma quale idea, de la disco italienne (NDLR : chanson parue en 1981). Cela me fait trop marrer, on fait un morceau et le lendemain je dis : 'On va la clipper'".

Dans Supermacho, Pablo Andres incarne Jean-Louis, un dragueur bien lourd des années 1970. Dans la vraie vie, le comédien l’affirme, il est plutôt l’opposé de ce personnage. "Je suis plutôt réservé et timide quand je ne connais pas (les gens). C’est un truc que je ne fais pas du tout. Par contre j’aime bien jouer et caricaturer, et cela, il n’y a pas de problème, je le fais avec grande joie, on a tous un petit côté macho en nous, même les femmes" déclare-t-il.

Ce petit côté macho enfoui au fond de lui, il le garde donc juste pour amuser le public, car il ne lui a, évidemment, jamais réussi. "Dès que j’ai fait le macho dans ma vie je me suis pris des trucs physiques dans la tête" révèle-t-il. "J’ai dragué une fille, elle était dans ma classe, j’étais vraiment très amoureux. Elle était à vélo, je lui parlais, et je me suis donné une petite posture et tout à coup, je me suis pris un arbre physiquement".