P!nk et Antoine Armedan de retour, célèbrent chacun la vie avec un titre solaire

L'actu musicale - Le 8-9: l'actu musicale - 27/04/2021 Tous les mardis dans le "8-9", Bruno Tummers fait le point sur l'actualité musicale. Cette semaine, Antoine Armedan fait son retour avec un nouveau titre : "Et c'est ça la vie". Cela fait 20 ans qu'elle est dans l'industrie musicale sans aucun creux, Pink fait aussi son grand retour avec "Cover me in sunshine".

Si on devait résumer le soleil et la fraîcheur du printemps 2021, on choisirait sûrement les nouveaux morceaux d’Antoine Armedan et de P ! nk. Bruno Tummers les a présentés dans l’Actu musicale. Après les retours de Saule et d’Imagine Dragons, reviennent également un Belge et une Américaine avec un nouveau single respectif : Antoine Armedan et Pink. Les deux artistes nous proposent chacun un titre qui sent bon le printemps et qui fait du bien.

Antoine Armedan lance son hymne à la vie

© 30 Février / PIAS Antoine Armedan, c’est le chanteur originaire de Braine-le-Comte que l’on a découvert avec Ensemble c’est tout, un titre sorti pendant et sur le premier confinement. L’artiste a aussi sorti Danser sous la pluie et il revient avec un troisième single : Et c’est ça la vie. "Il retrace le parcours d’un homme dès son arrivée sur terre" résume Bruno Tummers. "Les couplets sont plutôt en acoustique et dans le refrain il y a une touche un peu électro qui se rapproche un peu de Boulevard des Airs". ►►► À lire aussi : Clara Luciani de retour avec un nouveau single explosif, Charles envoûtante avec "Without You" Ce texte, il a aussi été écrit au moment du confinement et parlait aussi de cette période particulière. Il a finalement décidé de ne pas proposer une seconde chanson sur ce même thème et a "jeté les versions du titre pour arriver à Et c’est ça la vie, et en faire une célébration de la vie, c’est très frais".

P ! nk dans un duo solaire avec sa fille

© Sony Elle, cela fait 20 ans qu’elle a lancé sa carrière musicale. P ! nk cartonne toujours autant et revient depuis la mi-février avec un duo avec… sa fille Willow Sage Hart sur Cover Me In Sunshine. "Il y a ce côté rayon de soleil et cette grande voix qui est plutôt dans la retenue" observe Bruno Tummers, qui apprécie particulièrement ce morceau. Aucun album n’a été annoncé officiellement, mais il y a sûrement d’autres titres ou un prochain album qui se cachent derrière ce nouveau single suppose le chroniqueur. Retrouvez l’actualité musicale tous les mardis avec Bruno Tummers, et bien d’autres chroniques dans Le 8/9 en semaine en télévision sur La Une et en radio sur VivaCité.

