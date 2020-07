Ozya, ancienne candidate de The Voice France, reprend "La Isla Bonita" de Madonna

Aujourd'hui, Ozya poursuit son projet électro pop Would you remember me et revient avec un deuxième morceau inédit : For All The Good.

La chanteuse belge Ozya était l'invitée du 8/9 et du 8/9 continue. Elle a interprété son nouveau single For All the Good et une reprise de La Isla Bonita de Madonna.

Un album produit par le producteur de London Grammar

Vous entendez régulièrement Ozya sur VivaCité. Après son aventure sur The Voice France, la chanteuse prépare un premier album produit par Tim Bran... le producteur de London Grammar. Ozya y est allée au culot pour le contacter en lui envoyant une démo sans pourtant penser que celui-ci accepterait sa demande de lui sortir un album. "Je n'imaginais absolument rien du tout. C'était un samedi soir, j'étais devant mon ordinateur, j'ai envoyé un message sur Facebook et je ne m'attendais pas du tout à avoir une réponse. Le lundi matin j'avais un oui. Je suis partie trois semaines plus tard enregistrer à Londres, on s'est rencontrés et puis on est en train de faire tout un album ensemble qui sortira au mois d'octobre, à l'automne" révèle-t-elle.

La chanteuse, après avoir repris La Isla Bonita de Madonna d'une voix chaude et de velours dans Le 8/9, n'est pas venue les mains vides puisqu'elle a ramené des 'fortune cookies' à Cyril et Fabian Le Castel, des cookies contenant des messages à l'intérieur !

La sortie de son album est prévue pour l'automne et l'artiste sera déjà en concert le 28 juillet à l'Abbaye de Villers-la-Ville et le 3 décembre au Botanique à Bruxelles. Dans Le 8-9 continue, Ozya vous fait découvrir son nouveau single For All The Good qu'elle avait également interprété dans l'émission VivaCité fête la musique 100% belge.