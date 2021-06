Ozark Henry fête les 20 ans de son album "Birthmarks" dans Le 8/9 et songe à repartir en studio cet été

L’année dernière, il sortait son nouveau single We will meet again. Ce titre n’est pas simplement né pour lui permettre de rester occupé pendant le confinement, mais pour capturer ce moment charnière que nous vivons.

Ozark Henry n’imaginait pas un jour pouvoir célébrer dignement son album Birthmarks. À l’époque, celui-ci signifiait pour l’auteur-compositeur-interprète belge alors âgé de 31 ans, déjà la fin de sa carrière. "Je pensais que c’était mon tout dernier" se souvient-il. "C’était mon troisième album. Avec les deux premiers j’avais des fans plutôt connus comme David Bowie, mais le public n’adhérait pas vraiment à ma musique. J’avais des fans d’exception mais le succès n’arrivait donc pas".

Et finalement le chanteur et musicien belge se trompait : cinq autres albums studio succèdent à Birthmarks et après 20 ans, il monte toujours sur scène, pour jouer notamment We Will Meet Again.

Cette chanson, qu’il avait interprétée en live dans Le 8/9 il y a un an, évoquait la conviction de jours meilleurs après le confinement. Pourtant, à l’inverse d’autres artistes, Ozark Henry, Piet Goddaer de son vrai nom, n’a pas voulu capitaliser sur cette période pour produire un album entier. "J’en ai profité pour me reposer un peu" révèle-t-il. "Pendant une période covid, tout ce qu’on écrit est dans ce thème-là, et quand c’est fini je ne veux rien qui me fasse penser à cette période. Je ferai peut-être un album pendant l’été".