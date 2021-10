Ours livre un album belge et rafraîchissant : "J’aime beaucoup le son qu’il y a en Belgique"

Ours était l’invité du 8/9 pour présenter son nouvel album Mitsouko, un disque en hommage et influencé par les Rita Mitsouko et marqué par de nombreuses collaborations, belges notamment.

Les deux artistes ont même créé ce titre en jouant, au premier sens du terme, au cadavre exquis. "Cette chanson a cette ambivalence avec le petit jeu un peu mesquin que peut avoir l’être humain, tous ses travers et en même temps le renvoi à l’enfance sur les jeux, là où l’enfant est beaucoup plus pur et ne peut avoir ce vice. Elle pose la question du moment où l’on bascule et où on peut avoir des vices et des travers" confie-t-il. "C’est -M- qui m’a amené sur le terrain du jeu et on a donc voulu créer cette musique en jouant vraiment . On a disposé des papiers, on y a écrit des noms de jeux. On s’est amusé à faire ce titre".

Cela se ressent : ce nouvel album d’ Ours a été réalisé avec le cœur. Avec ce 4e album, l’auteur-compositeur-interprète français de 43 ans n’a plus rien à prouver et se fait davantage plaisir, notamment sur son duo avec -M- sur Petit jeu.

"C’est un clin d’œil à leur fantaisie, leur folie douce et à cette liberté créative qui se dégageait d’eux" déclare-t-il. "Il y a des gens qui ont cela aujourd’hui comme Philippe Katerine , Sébastien Tellier , qui n’ont pas peur de casser des codes. Quand j’étais petit, ils me fascinaient. C’est aussi une manière pour moi qui ai passé le fameux cap de la quarantaine, où on peut commencer un peu à s’endormir sur nos accords de guitares habituels. C’est une manière d’essayer de garder cet esprit Mitsouko, car j’en ai fait une expression, cette fantaisie, cette liberté créative sans garder un jeunisme, juste garder une fraîcheur".

Cette fraîcheur se dégage notamment par les diverses collaborations sur l’album Mitsouko, alors qu’Ours a pour habitude de travailler seul sur ses projets.

"C’est pour cela aussi que je m’appelle Ours : on hiberne dans notre tanière, on est dans cette phase introspective recroquevillé sur soi-même et un jour on sort de notre tanière. Il y a donc tout ce travail solitaire et une partie plus ludique où j’ai toujours partagé les musiques avec d’autres. Pour la première fois, j’ai fait les textes en mode ping-pong par email et WhatsApp" dévoile-t-il.

Le fils d’Alain Souchon a toutefois bien choisi les artistes avec qui il a collaboré, en fonction de leur sensibilité. C’est ainsi que sa compagne Cécile Hercule, Barcella et Pierre-Dominique Burgaud ont contribué aux textes de ce 4e disque d’Ours. "Cela m’a réveillé là où on peut encore une fois s’endormir sur ses mêmes méthodes de travail" se réjouit-il.

L’album est aussi véritablement teinté de noir, jaune et rouge. Il a été enregistré au studio ICP de Bruxelles avec l’aide de Romain et Ziggy de Puggy, après la grossesse de sa femme, un choix mûrement réfléchi par l’artiste français. "C’est mon album le plus belge" clame-t-il d’ailleurs. "J’étais à fond dans les biberons et j’aidais ma femme, et au bout de deux mois, il fallait que je parte quelques jours faire ce disque, que je m’isole. J’ai choisi Bruxelles car je devais m’évader de mon quotidien et avoir en même temps l’énergie d’une ville". Il ajoute : "J’avais aussi très envie d’être en Belgique pour rencontrer des musiciens belges. Sans faire le fayot, j’aime beaucoup le son qu’il y a ici. Il y a beaucoup d’artistes belges qui me plaisent comme Nicolas Michaux ou Puggy".