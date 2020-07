Oubliez le barbecue traditionnel, Leslie vous propose de surprendre avec de l'halloumi, des moules et des aubergines grillées

Halloumi et moules et aubergines grillées - Extrait de Le 8/9 - 22/07/2020

Halloumi et moules et aubergines grillées - Extrait de Le 8/9 - 22/07/2020 Leslie Winandy, chroniqueuse cuisine du 8/9, vous propose pour votre prochain barbecue, de changer les habituelles viandes avec des astuces pour surprendre vos invités.

Leslie Winandy, chroniqueuse cuisine du 8/9, vous propose pour votre prochain barbecue, de changer les habituelles viandes avec des astuces pour surprendre vos invités. L'été est bien entamé et avec lui ses traditionnels barbecues entre amis ou en famille. Et si pour une fois on mangeait autre chose que de la viande grillée ?

Le halloumi, seul fromage qui ne fond pas à la cuisson

© The Image Factory Qui dit barbecue sans viande ne veut pas dire 'uniquement des légumes'. Pour savourer pleinement ce barbecue, Leslie vous invite à opter pour halloumi, "un fromage qui ne fond pas à la cuisson". "C'est même le seul" précise-t-elle. Le halloumi est "un fromage qui vient de Chypre, au lait de brebis. Il se présente sous forme de petit carré sous vide et se conserve longtemps. Vous en achetez un, et pouvez le conserver dans votre frigo. Cela se périme après 3-4 mois". Avant de faire cuire le halloumi, vous le trempez dans l’huile d'olive avec un peu d'origan et des herbes fraîches. Laissez-le mariner, tranchez-le et puis on grillez-le. Cela fonctionne aussi en le cuisant dans une pôle à griller. "Cela se marine très bien avec du tzatziki, avec des tomates cerises, des fraises, sur un petit toast" recommande Leslie Winandy. En Belgique, vous pouvez le trouver également en grande surface, appelé Berloumi car le halloumi est une appellation d'origine protégée.

Les moules en papillote au barbecue

© Tous droits réservés Autre idée de Leslie, celle de faire cuire, vos moules au barbecue. C'est la saison des moules de Zélande, alors pourquoi pas les combiner avec la cuisson de la saison ? Cuire des moules ne se fait en effet pas que dans une casserole et la préparation est tout aussi simple. "Il faut un oignon, c'est souvent la base et puis un petit peu ce que vous trouvez dans votre frigo : du céleri, des herbes, du basilic, des petits morceaux de tomate" explique la chroniqueuse. Avec un papier aluminium ou pour faire plus attention à la planète, avec un papier sulfurisé non traité, on fait une papillote. "On met son oignon, un peu d'huile d'olive, les moules, on referme, on met sur le feu du barbecue et on laisse cuire une dizaine de minutes. Si vous avez un feu avec des braises cela donnera un goût un peu fumé et c'est très bon".

L'aubergine grillée à consomemr également en dip

© Tous droits réservés Autre aliment de saison et qui conviendra très bien à votre barbecue, l'aubergine. Vous la cuisez elle aussi en papillote : déposez les aubergines sur le feu du barbecue et attendez qu'elles soient molles. "On les enlève du feu, on les coupe en deux. Soit vous les mangez ainsi et on peut mettre de l'halloumi ou un petit fromage frais, des petites herbes comme de la coriandre dessus, soit vous raclez l'intérieur, mettez dans un blender avec des gousses d'ail, du zaatar, une épice libanaise, vous mixez le tout et cela fait un super dip, vous pouvez tremper vos grissinis dedans" conseille encore Leslie Winandy.