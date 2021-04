Orlane, Sonita, Jérémie et Alice donnent un avant-goût de la finale de The Voice sur "Stop This Flame"

Orlane, Sonita, Jérémie et Alice, les 4 finalistes de The Voice Belgique étaient les invités du 8/9 pour préfacer la finale ce mardi 13 avril dès 20h15 sur La Une. Ils ont chanté quelques notes de Stop This Flame en live a cappella à quelques heures du dénouement de l’aventure.

Il est désormais le chanteur principal de la famille et sera même le premier talent de l’histoire de The Voice Belgique à faire danser la Mama du télécrochet avec le titre qu’il interprétera pour la finale. "D’ailleurs c’est très honorant que ce soit une première avec moi. La musique, cela va avec la danse pour moi" déclare-t-il.

Jérémie, talent de BJ Scott , est le seul garçon restant et est déjà très honoré de ce parcours , lui qui… était l’enfant qui chantait le moins bien de la famille. "C’était un peu galère pour moi étant petit. On avait un petit groupe de chant et on était géré par une personne qu’on connaissait. J’étais le petit dernier qui ne devait pas chanter sinon ce serait mal" raconte-t-il. "Du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec la musique dans ma vie et j’ai trouvé cela surprenant du fait que je n’ai jamais pris de cours de chant".

Après plusieurs mois de suspense, des 48 talents sélectionnés, il ne reste donc plus que les quatre finalistes, et c’est à vous de les départager.

Si la victoire n’est donc pas impérative pour Orlane, le stress de la dernière monte doucement malgré tout : "Pendant la journée on se concentre sur les répétitions et c’est au moment de souper et une heure avant le show qu’on se dit : 'C’est maintenant'".

Orlane se présentera une dernière fois dans l’émission avec aussi un titre dansant, finalement à l’opposé des prestations délicates, tendres et feutrées qu’elle a eu l’habitude de proposer. "C’est plus dans ma zone de confort d’être avec mon piano ou un autre instrument. C’est là-dedans que je me sens plus dans mon univers" assure-t-elle, précisant que pour la finale, elle souhaitait prendre le risque de changer de registre.

Depuis les lives, elle a gagné en assurance , grâce au travail de son coach, Henri PFR . "Il m’a donné beaucoup de conseils et je suis très heureuse d’avoir travaillé avec quelqu’un comme lui parce qu’il est vraiment génial" savoure-t-elle. "Henri me demande toujours avant de monter sur scène de sourire et de chanter avec le cœur parce que c’est cela qui me donne de la puissance".

Alice appréhende aussi de chanter lors de ce dernier live, mais plutôt devant Calogero. Après avoir repris Si seulement je pouvais lui manquer de l’auteur-compositeur-interprète français, elle se produira sur la scène de The Voice Belgique avec lui. "Reprendre Calogero c’est quand même reprendre une chanson d’un monument français et se retrouver avec lui c’est un peu l’aboutissement de la saison. En plus j’ai ma meilleure amie qui est une fan inconditionnelle de Calogero. C’est donc vraiment hyper bizarre car quand on se retrouve à deux on se dit : 'Mon dieu tu es méga fan de calo, je suis à The Voice, j’ai chanté Calo et je vais chanter avec lui, la boucle est bouclée'" se réjouit-elle.

Alice n’a pas non plus de préférence pour le vainqueur : "On est vraiment une petite famille".

La chanteuse peut par contre déjà compter sur le suivi de Ben’Do, qui a sorti son dernier titre Oublier. Le rappeur belge, pour qui elle a été choriste, souhaite lui écrire son premier single. "Il est comme mon grand frère, c’est la personne qui m’a donné certaines des plus belles opportunités que j’ai eues, je serai toujours là pour lui et inversément, c’est pareil pour lui. Je sais que je peux lui faire confiance et quoi qu’il arrive j’en serai très heureuse" déclare-t-elle.