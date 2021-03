Orlane et Jonas de The Voice Belgique révèlent les meilleurs enseignements de leurs coachs

Le 8/9 a accueilli ce 23 mars Jonas de l'équipe de Typh Barrow et Orlane de l'équipe de Loïc Nottet, à quelques heures de leur passage sur la scène de The Voice Belgique dès 20h35 sur la Une.

Orlane et Jonas pour le Live 3 de The Voice saison 9 - Le 8/9 - 23/03/2021 Le 8/9 a accueilli ce 23 mars Jonas de l'équipe de Typh Barrow et Orlane de l'équipe de Loïc Nottet, à quelques heures de leur passage sur la scène de The Voice Belgique dès 20h35 sur la Une.

Le 8/9 a accueilli ce 23 mars Jonas de l’équipe de Typh Barrow et Orlane de l’équipe de Loïc Nottet, à quelques heures de leur passage sur la scène de The Voice Belgique dès 20h35 sur La Une. Ils sont revenus sur leurs premières prestations dans l’aventure. La compétition s’accélère d’un coup ! Les talents devront, plus que jamais, donner le meilleur d’eux-mêmes pour séduire le public, leur coach mais aussi l’invité du jour : Claudio Capeo. Après les premiers lives de la 9ème saison de The Voice Belgique, il reste désormais 16 candidats dans la compétition dont 4 talents par équipe. Pour ce prochain live, 3 talents de chaque équipe continueront l’aventure : 2 seront choisis par le public et un sera sauvé par son coach. Quels candidats seront les premiers à se qualifier pour la suite de l’aventure The Voice Belgique ? Pour le découvrir, rendez-vous ce mardi 23 mars à 20h35 sur La Une !

La voix d’Orlane de plus en plus épurée

Les talents ont déjà parcouru du chemin depuis leur première apparition dans le télécrochet. Orlane Willems, tirée au sort comme Jonas, pour livrer ses impressions sur la compétition dans Le 8/9, se souvient agréablement de son blind pour lequel elle avait repris We Are Young de Fun. Elle déclare : "C’est plutôt une chouette nostalgie alors que c’était il n’y a pas si longtemps que ça. C’est un super bon souvenir". Orlane s’est également distinguée par sa reprise de Mourir sur scène de Dalida, une chanson qu’on réentend beaucoup dernièrement, en une sorte d’hommage à la culture confinée. Le piano couvert de fleurs et l’ambiance tamisée avaient aussi marqué cette prestation. "C’était l’idée de Loïc, il est toujours au taquet pour avoir plein d’idées de mise en scène. On réfléchissait à quoi faire et il m’a envoyé une photo d’un mood board" révèle-t-elle. Si Orlane s’est d’abord présentée en distillant de nombreux effets avec sa voix, on constate que sa dernière performance est plus épurée. C’est d’ailleurs le meilleur conseil que lui aurait donné Loïc Nottet : "Rester soi-même et ne pas vouloir en faire trop pour essayer d’impressionner : chanter avec son cœur et essayer de ne pas en faire des tonnes".

La progression de Jonas

Jonas Gomes porte aussi un premier regard sur son parcours et notamment son blind. Il avait séduit Typh Barrow avec sa reprise de Wait for the Moment de Vulfpeck. S’il était satisfait de son entrée dans la compétition, aujourd’hui, avec plus d’acquis, il estime qu’il aurait livré une autre prestation. "Je pense que j’ai quand même pas mal évolué avec les coachs vocaux et Typh" lance-t-il. Jonas remercie d’ailleurs sa coach pour les cours de technique vocale "basiques mais utiles". "Je me souviens au début quand je suis entré à The Voice j’ai eu l’impression d’apprendre le b.a.-ba du chant avec Typh, c’était sympa" ajoute-t-il. Chez Jonas aussi on observe une progression qui prend plus d’assurance sur scène et s’est distingué en osant reprendre cet hymne de la soul et des droits civiques qu’est A Change Is Gonna Come de Sam Cooke qui plus est en a cappella sur le premier couplet.

Orlane, entre chirurgie médicale et vocale

Pour leur deuxième prestation en direct, le morceau qu’ils interpréteront chacun reste une surprise mais tous deux changeront de langue par rapport à leur premier live. Jonas chantera en français et Orlane retourne dans l’anglais. ►►► À lire aussi : Henri PFR et BJ Scott rassurent sur le futur musical des talents éliminés de The Voice Belgique Cette dernière doit composer également sa prometteuse carrière de chanteuse avec ses études de chirurgie qu’elle a entreprises. Choisira-t-elle d’abandonner l’un pour l’autre ? La jeune artiste espère pouvoir combiner les deux. "Si j’ai l’occasion de vivre de ma passion, qui dirait non ? Après il y a un facteur chance dans la musique qui est énorme et j’assure un peu mes arrières quand même parce que je n’ai pas envie de manger des pâtes tous les soirs" s’amuse-t-elle.

Un second EP pour Jonas

Jonas quant à lui a déjà entamé sa carrière musicale avant The Voice Belgique. Il a déjà sorti un EP et sa participation devrait lui permettre de toucher un plus large public tant médiatiquement que vocalement. "C’était aussi pour apprendre parce que je sais que j’avais un problème de présence scénique, des choses à perfectionner côté voix et performance. Je pense que j’ai bien évolué et que cela se sentira dans mon prochain EP pour lequel je suis en phase d’écriture et d’enregistrement" dévoile-t-il. Appréciez les timbres de voix uniques d’Orlane et de Jonas, qui aura d’ailleurs la chance de chanter Senza Una Donna avec Claudio Capeo, dans The Voice Belgique, ce mardi 23 mars dès 20h35 sur La Une. Du lundi au vendredi, retrouvez l’invité du jour dans Le 8/9 à suivre sur VivaCité et en télé sur La Une. Pour connaître le programme de la semaine, c’est par ici.

