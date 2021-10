Ophélie Fontana, marraine de Think Pink, livre un témoignage émouvant sur la lutte contre le cancer

"Après la naissance de ma fille Léa, j’ai eu un papillomavirus. Cela a été traité à temps, j’ai subi une intervention et tout va bien depuis, mais j’ai pris conscience de l’importance du dépistage. Le vrai choc est arrivé quand j’ai appris le cancer de ma maman en mai 2017" confie Ophélie Fontana dans les colonnes du Ciné Télé Revue. "Cette annonce a été la douleur la plus intense de ma vie. Comme je suis fille unique, j’ai senti une lourde responsabilité sur mes épaules. Je me suis posé des tas de questions et j’ai pris conseil auprès de spécialistes. Même quand on reçoit un diagnostic comme ça, on se dit que les miracles existent, qu’il y a peut-être une chance infime de guérison. J’ai estimé qu’il fallait rester dans le combat. Je devais être là pour elle 24 heures sur 24, profiter de tous nos instants".

Rester au chevet de sa maman a permis à Ophélie de mieux comprendre l’évolution et les traitements de la maladie, mais ne lui a cependant pas permis de vivre l’issue fatale avec plus de quiétude : "On n’est jamais prêt à affronter le deuil. Je n’étais pas prête à perdre ma maman avant mes 40 ans. Elle n’avait jamais eu de problèmes de santé, j’avais l’impression qu’elle serait toujours là pour moi".