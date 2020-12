Ophélie Fontana et Vincent Langendries : "Une fois entré dans la famille Viva for Life, on n’en sort jamais"

Cette soirée festive vous réserve aussi des surprises : de la magie, des archives, des clips, un karaoké… et des invités virtuels ! Patrick Bruel , Plastic Bertrand ou encore Virginie Hocq surprendront nos animateurs et leur poseront des questions !

Durant la soirée, 8 duos composés de personnalités de la RTBF s’affronteront et devront répondre aux questions de Sara De Paduwa : Ophélie Fontana et Vincent Langendries , Jérémie Baise et Benjamin Deceuninck , Typh Barrow et BJ Scott , Maureen Louys et David Jeanmotte , Cyril Detaeye et Jérôme de Warzée , Cathy Immelen et Ivan , Fanny Jandrain et Thibaut Roland , Adrien Devyver et Joëlle Scoriels .

C’est pour la bonne cause et dans la bonne humeur que le jeu Les Associés fait son grand retour dans une émission spéciale au profit de Viva For Life .

Ophélie Fontana et Vincent Langendries étaient les invités du 8/9 pour Le Grand Show des Associés au profit de Viva For Life diffusé ce soir dès 20h35 sur la Une.

La présentatrice du 13h rassure que le couple a plutôt ri de ce petit incident. "On en a juste un peu parlé dans la voiture. Je lui ai demandé : 'Tu l’as fait exprès pour le zizir ? Tu voulais qu’on perde et qu’on n’aille pas jusqu’au bout ?' Je me posais des questions" révèle-t-elle amusée. Le journaliste sportif souligne que mis à part cette erreur, il a aussi trouvé des bonnes réponses que vous découvrirez ce mardi soir.

Cette année, ce sera l’occasion pour elle de voir Vincent mais aussi d’autres collègues de la RTBF, qui se mobilisent dans le respect des règles. "Ce ne sera pas la cohue et l’embouteillage devant le Cube. Il y aura les distances à respecter et tout un protocole pour qu’un maximum de personnes puissent venir (NDLR : seuls les invités défileront en face du Cube, pas dedans). Tout cela sera extrêmement réglementé même pour les collègues RTBF" révèle-t-elle. Les trois animateurs sont d’ailleurs confinés chez eux pour une semaine et testés avant leur entrée dans le Cube de verre.

Ophélie Fontana vivra en 2020 son cinquième Viva for Life en tant qu’animatrice du Cube de verre. Avec cette édition confinée sur le site de Reyers de la RTBF, Vincent Langendries pourra plus facilement soutenir sa femme. "Cela donnera l’occasion (de mieux la soutenir), parce que j’ai la chance de travailler pratiquement tous les jours à côté grâce à ce championnat de football qui n’en finit plus. Je serai effectivement tout près d’Ophélie. Mais j’y allais déjà quand le Cube était à Tournai, Charleroi, ou à Nivelles" souligne-t-il.

"Même si ce sont 6 jours entre guillemets de sacrifices familiaux, ils en valent tellement la peine parce que l’ on sort de là tellement riche de tout ce que l’on a partagé, de tous ces sentiments qui vont dans tous les sens . C’est cela Viva for Life : on passe du rire aux larmes , c’est le sel de l’opération et c’est pour cela aussi que les gens y adhèrent autant et de plus en plus d’années en année" estime la présentatrice du JT et animatrice de l’opération de solidarité.

Une fois qu’on entre dans cette famille Viva for Life, on n’en sort jamais. On reste mobilisé et touché par cette cause. On essaie d’aider dès qu’on peut.

Si une semaine loin de sa famille est difficile à tenir pour Ophélie Fontana , elle peut en effet compter sur le soutien de ses proches, que ce soit son mari, son père ou sa fille. "Je sais qu’ils me soutiennent et qu’ils sont très heureux de me voir m’investir autant pour une cause" précise-t-elle avant d’ajouter :

Vincent Langendries adresse d’ailleurs déjà ses encouragements à son épouse : " Je suis très fier de ce qu’elle fait, et de son implication à l’opération parce que ce n’est pas uniquement 6 jours 6 nuits cela va bien au-delà donc je suis son plus fervent admirateur bien sûr et je suis toujours devant Auvio (pour la suivre)".

Ophélie Fontana relèvera une fois de plus le défi des 144 heures de live en radio du 17 au 23 décembre. L’animatrice organisera aussi les enchères de Viva for Life ce dimanche 20 décembre avec Bruno Tummers, qui sera en face du Cube pour vous faire vivre les ventes des différents disques d’Or et de deux photos exceptionnelles : celle de Sara De Paduwa dans l’eau par Harry Fayt et celle de François De Brigode. "Il met aux enchères une de ses photos et il y aura possibilité de venir chercher cette photo et de passer quelques heures dans les coulisses du JT. J’espère donc vraiment que vous serez sensible à la cause et que vous ferez partir ces enchères au plus haut" avance l’animatrice.

Suivez Le Grand Show des Associés au profit de Viva for Life ce mardi 15 décembre dès 20h35 sur la Une et toute l’opération Viva for Life sur les différentes plateformes de la RTBF du 17 au 23 décembre.