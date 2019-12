On va refaire le monde, le nouveau single de Sylvan Areg fait l'actualité musicale de la semaine

Silvàn Areg - On va RFR le monde (Clip officiel) - 03/12/2019 On va RFR le monde - extrait de l’album « Sur le fil » : https://SilvanAreg.lnk.to/SurLeFilID ___________________ (Casus Belli / Jean-Pascal Anziani, Mamadou Niakate) Ed : Case B Music / EDMA Publishing / Leo & Co / Play Two (P) & © 2019 Case B Music / Red Black Music sous licence exclusive Play Two Boite de production : Hobo & Mojo Réalisateur : Hobo & Mojo Stylisme : Roland (Basic Ethnic) Un grand merci à toutes les équipes ayant travaillé à la réalisation de cette vidéo, aux figurants, aux enfants, bref à tout le monde ???????? ! ___________________ Retrouvez Silvàn Areg sur ses réseaux sociaux : Facebook : https://www.facebook.com/silvanaregoff/ Twitter : https://twitter.com/silvanaregoff Instagram : https://www.instagram.com/silvanaregoff/ Paroles : On s'était pourtant promis de n’pas finir devenir comme eux On avait dit que la routine c'était quelque chose pour les vieux Mais l’temps a fait son effet l'important c'est d'être heureux Alors t’es parti d’ton côté ouais, chacun a fait d’son mieux Les promesses de gosses sont belles comment les tenir dans un monde de grand Tout n’s'est pas passé comme prévu la faute à un manque de cran Aujourd’hui on a fait du chemin t’as fait de la route t’as pris des coups Les regrets c'est un par un qu'on va leur tordre le cou Refrain x2 On va refaire le monde toute la nuit jusqu'à demain Profiter de chaque seconde n'hésite pas un instant et viens On peut choisir de voir le verre à moitié vide à moitié plein L'essentiel c'est d'être ensemble en n’pensant à rien on est bien Il n'est jamais trop tard Pour viser la lune rêver d'aller autre part On a toute la nuit toute la vie pour se réveiller Tant qu'on est ensemble rien n’pourra nous effrayer Les mauvaises pensées on élimine On va rester positif On va repousser les limites les autres on s'en fiche tant que l'on kiffe C’qui est sûr c'est qu’sur l’chemin on va se prendre des coups Mais les obstacles c'est un par un qu'on va leur tordre le cou REFRAIN x2 Comprends bien qu'il ne faut pas grand-chose pour être bien Si j'y mets du mien alors mets-y du tien tu verras qu'à la fin tout ira bien REFRAIN x2 #SilvànAreg #OnvaRFRlemonde #Surlefil