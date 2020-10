Olivier Norek sur son nouveau polar : "J'écris ces pages avant qu'elles ne deviennent réalité"

Désemparée, la police met en place un couple de négociateurs inédits : le pétulant capitaine Nathan Modis , et la profileuse agoraphobe Diane Meyer . S’ensuit un jeu du chat et de la souris entre les policiers et le " terroriste ", qui, finalement n’est peut-être pas si terroriste que ça…

L'écologie au centre d'un polar

"Imapct", le nouveau polar d'Olivier Norek, sur l'écologie : "Elle doit infuser toutes les lois" - © Michel Lafon

Olivier Norek est un ancien policier et a fortiori, auteur de polars à succès. Mais le romancier change cette fois-ci de cible, en inscrivant l'écologie au cœur de l'histoire policière d'Impact.

En tant qu'écrivain de polars, il a repris les codes de ce genre littéraire en les transposant sur l'écologie : l'assassin ? "C'est le réchauffement climatique et la pollution. On est sur des dizaines de millions de morts par an. Je vous défie d'en trouver un plus efficace que le mien" lance-t-il. La scène de crime ? C'est la planète terre. La victime ? "De manière très théâtrale, c'est l'humanité" répond l'auteur. Le héros, habituellement un policier, est lui aussi tout autre. "Ce que j'ai créé c'est un autre monstre, un homme en colère, un homme qui voit que rien n'est fait pour protéger ces dizaines de millions de morts par an, pour l'avenir de notre planète et de celui de nos enfants alors il va décider de prendre les armes".

Pour comprendre ce qui va pousser cet homme à devenir un 'terroriste', il faut explorer ses propres failles. Il s'agit d'un militaire cantonné dans le delta du Niger qui est témoin de la pollution et des enfants mourant dans les villages à cause du manque de nourriture et d'eau potable. "Il est rappelé chez lui en France et le malheur qui est si loin de nous en Europe arrive devant lui au sein de sa famille. Il perd son enfant pour des raisons pulmonaires, liées à la pollution" révèle-t-il.