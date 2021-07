Olive, après une performance aux Belgofolies ce week-end, interprète son nouveau single "Le Temps"

Olive avait fait ses débuts à The Voice Belgique en 2015. Six ans plus tard, elle sort son troisième single Le Temps, et était l’invité du 8/9 pour le présenter, accompagné d’une reprise de Juliette Armanet.

Les téléspectateurs de La Une ont pu la découvrir il y a six ans dans la 4e saison de The Voice Belgique, où elle a pu commencer à composer sa propre musique en parallèle à ses covers. Elle continue ensuite sur cette voie avec l’aide d’un parolier et de son piano et sort quelques morceaux accompagnés de clips, dont Je lui parlerai de toi en juin 2017 dans lequel apparaît sa fille Elynn. Depuis janvier dernier, Olive enchaîne les sorties avec ses trois singles Ça roule, À ma façon, et Le Temps, qu’elle a interprété dans le 8/9 continue. "Chanter en général, ça me procure déjà énormément de plaisir. Mais avoir la satisfaction de faire ses propres chansons et voir que ça procure des émotions au public… Il n’y a pas de mots pour ça."