Ola voit la vie en jaune en reprenant "Yellow" de Coldplay et joue son tout nouveau titre en live

Ola Polet, ancien candidat de The Voice Belgique, était l’invité du 8/9 et du 8/9 continue pour présenter ses deux premiers singles : Long Night, qui dépeint les soirées de sa génération et Tell me Less dont le clip a été tourné dans les rues et parcs de Bruxelles, qu’il a joué en live dans l’émission ainsi qu’une reprise de Yellow de Coldplay.

Ola aiment malgré tout profiter des soirées mais il se sentira à l’aise en fonction des gens présents. Rien de tel qu’une soirée uniquement avec ses potes pour s’épanouir complètement dans la vie nocturne. "J’ai des potes qui ont des soirées différentes des miennes. La chanson traite aussi de cela, pour dire : 'Fais ton truc et on se voit demain, tu seras peut-être un peu fatigué parce que t’auras passé une plus longue nuit que moi mais je t’adore toujours, ce n’est pas pour moi mais il n’y a pas de problème'".

Au lieu de faire la fête, l’ancien talent de The Voice Belgique préférera ainsi "manger un bol de céréales et regarder Friends". "Je ne vais pas rester tard (à une soirée) surtout s’il y a beaucoup de gens. Je ne bois pas, je n’ai jamais consommé quoique ce soit d’autre en dehors de l’alcool et en général je n’aime pas beaucoup la musique qui passe aux soirées" confie-t-il.

Ola Polet peut évidemment s’intégrer à d’autres groupes de personnes. La preuve : il le fait dans le clip de son second titre, Tell me Less, une musique aux sonorités modernes, qui allie registre vocal aigu, balancement et beats assourdissants. Le clip a été réalisé avec des gens qu’il ne connaissait ni d’Eve ni d’Adam. "C’était une idée que j’ai eue et que j’ai proposée au directeur de mon EP. Ils ont répondu : 'Sans problème en plus cela ne coûte pas trop d’argent'" s’amuse-t-il. L’ancien talent de Matthew Irons a donc accosté des passants à Flagey, aux étangs d’Ixelles et à l’Abbaye de la Cambre pour leur faire découvrir et demander leur avis sur sa nouvelle chanson, et les inviter à danser dessus pour le clip.

Le jeune chanteur carolo s’est muni de sa guitare acoustique pour interpréter Tell Me Less dans Le 8/9 continue après avoir proposé une reprise de Yellow de Coldplay dans un timbre feutré dans Le 8/9. On connaît l’affection d’Ola pour la musique britannique des années 1990. Il avait notamment repris Lucky de Radiohead lors de son passage il y a plusieurs mois dans notre émission.

