Dans Le 8/9, il a choisi de vous interpréter Lucky de Radiohead , extrait du mythique album OK Computer, en live guitare-voix dans un moment suspendu, plein de douceur et de mélancolie qui a fait évader Cyril et ses chroniqueurs du quotidien l’espace de quelques minutes.

Le stress de l’audition à The Voice

Ola Polet rend Le 8/9 "Lucky" avec cette reprise de Radiohead - © Stéphane Laruelle

Vous vous rappelez sans doute d’Ola Polet en 2019. La voix grave et envoûtante il a subjugué le jury et le public de The Voice Belgique autant avec des titres mélancoliques que sur des chansons très rythmées.

Pourtant, le jeune homme de Charleroi ne pensait pas être retenu lors des auditions à l’aveugle alors que les quatre coachs se sont retournés et lui ont réservé une standing ovation.

Il révèle : "Quand j’ai commencé à chanter je me suis rendu compte que j’étais très stressé et que je n’arrivais pas du tout à me contrôler et à contrôler comme je voulais chanter. Je me suis dit : 'C’est bon amuse-toi un petit peu mais tu vas rentrer chez toi après'".

Mais le fauteuil de Slimane se retourne en premier et il se sent alors soulagé : "On peut être un peu plus dans le moment au lieu de réfléchir si cela va bien se passer ou non et cela fait juste du bien".