Un beau contenu dans un beau contenant

Oh Mon Dieu ! Le chanteur de Mister Cover est en live dans Le 8/9 ! - © Tous droits réservés

Oh Mon Dieu ! a sorti Les Meilleures Versions de Nous-Mêmes en format assez unique pour un disque puisqu'il se présente sous un format... livre. Ce choix était volontaire comme Nicolas Dieu le révèle : "On a travaillé sur cet album pendant près de deux ans avec Charles De Schutter qui est le producteur. Quand on a eu terminé, on ne voulait pas juste balancer cela en streaming. On n'arrivait pas à trouver une véritable personnalité, et puis on a pensé : on a fait un beau contenu, et si on le mettait dans un beau contenant ? On a donc soigné l'objet et on a voulu offrir une nouvelle expérience au public, de redécouvrir c'est quoi un véritable objet avec du contenu dedans".