Océana, gagnante de The Voice Kids, chante son premier single a cappella, et donne à nouveau des frissons

Océana était l’invitée du 8/9 pour la ½ finale de The Voice Belgique ce mardi 6 avril dès 20h20 sur La Une. Elle est revenue sur son parcours dans The Voice Kids et a interprété son premier single en live a cappella dans l’émission. Océana est la gagnante de la première saison de The Voice Kids. À 12 ans, la jeune chanteuse sort son premier single : Je chante. Un titre écrit par son ancien coach : Slimane. Dans cette chanson, Océana raconte qu’elle est prête à accomplir de grandes choses avec sa voix, ce qu’elle a d’ailleurs prouvé en interprétant un extrait de ce single a cappella pour Le 8/9. Ce soir, c’est la dernière ligne droite du concours ! Après la présence entre autres de Julien Clerc la semaine précédente, Océana, Vianney, Amel Bent et Hatik seront aux côtés des talents pour les soutenir. Qui se qualifiera pour la grande finale de The Voice Belgique ? Réponse, ce mardi 6 avril dès 20h20 sur La Une.

Retour sur son parcours à The Voice Kids

Souvenez-vous d’Océana, première gagnante de l’édition Kids de The Voice Belgique. Elle avait époustouflé les coachs aux blind auditions en reprenant Vivre pour le meilleur de Johnny Hallyday. "Cela me fait vraiment plaisir (de revoir ces images), je me dis que j’ai fait un beau parcours du début jusqu’à la fin. Je remercie vraiment mon coach de m’avoir suivie jusqu’au bout" savoure-t-elle encore un an après sa victoire. ►►► À lire aussi : Sonita et Jérémie surprennent Le 8/9 dans un duo a cappella bluffant sur "Amazing Grace" Lors de la finale, elle avait d’ailleurs ému tout le monde avec sa reprise de Je suis malade de Serge Lama, un titre qui lui colle désormais à la peau, mais qui ne pose pas de problème à la jeune chanteuse, toujours fan de cette chanson.

1 images © Ingrid Otto

Son premier single

Un an après ces prestations, Océana sort donc son premier single. Elle raconte comment s’est déroulé l’enregistrement avec son coach Slimane qui lui promet quelques jours après sa victoire en finale, de lui écrire et composer sa première chanson : "Après il a tenu sa promesse d’écrire mon premier titre, Je chante. Il est venu avec moi en studio, on l’a enregistré en quelques heures et on a fait quelques essais, c’était super. Il était étonné du (peu de) temps que l’on a pris pour l’enregistrement de cette chanson. Je n’ai même pas dû le diriger pour ma chanson car à force de travailler avec lui, il savait vraiment quel type de fille j’étais. Je suis très timide de base et quand je monte sur scène, c’est un lion qui sort ses griffes et qui chante pour le plaisir".

"Un truc de malade ce que je vis"

Le clip de Je chante comporte des scènes au Cirque Royal, où Océana se produit seule sur scène… celui-ci s’étant enregistré en période de pandémie. Elle confie à ce propos avoir hâte de rencontrer son public dans une telle salle, elle qui a remporté la première édition de The Voice Kids à la veille du premier confinement. "Avant de tourner mon clip je ne pensais pas encore à cela, mais après l’avoir tourné, pourquoi pas un jour chanter là-bas mes propres chansons et être une grande chanteuse. Ce serait mon plus beau rêve" souhaite-t-elle. Et détrompez-vous, malgré son jeune âge, Océana est surtout stimulée par la présence du public et de la scène. "Cela me donne de l’énergie à continuer à chanter, à faire sourire les gens et faire plaisir à moi ma famille et mes amis, et c’est ce que j’aime dans la chanson" assure-t-elle, tout en ajoutant : "C’est vraiment un truc de malade ce que je vis".

Une interprétation live a cappella de "Je chante"

Son premier single sorti, Océana préfère ne pas penser trop vite aux prochains titres, mais elle a déjà une idée précise de ses envies pour la suite de sa carrière : "Plus tard je voudrais composer et écrire mes propres chansons, et les interpréter et écrire des titres pour les grands chanteurs. Cela me ferait très plaisir". On ne peut évidemment que lui souhaiter un tel avenir, mais à en juger par ses prestations de haut vol, tout semble envisageable pour la grande gagnante de The Voice Kids. Elle a d’ailleurs une nouvelle fois donné des frissons en direct au 8/9 en chantant a cappella son single Je chante, comme elle l’avait déjà fait avec Je suis malade au lendemain de sa victoire. Et qui pourra bientôt rejoindre Océana dans la liste des gagnants du télécrochet ? Premier élément de réponse dans les demi-finales ce mardi 6 avril dès 20h20 sur La Une. Du lundi au vendredi, retrouvez l’invité du jour dans Le 8/9 à suivre sur VivaCité et en télé sur La Une. Pour connaître le programme de la semaine, c’est par ici.