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"Non, non, dis non"... la chanson de Jean-Luc Fonck

Comme chaque vendredi, Jean-Luc Fonck nous propose sa chanson humoristique avec les mots imposés des auditeurs. Cette fois-ci, l'artiste devait placer les mots suivants : "Gyproc", "The Voice", "Frangipane" et "Parc" et tout cela avec une belle valse musette.

C’ETAIT UNE PAUVRE ORPHELINE

CAR SES PARENTS ETAIENT DECEDES

ECRASES PAR UNE PLAQUE DE GYPROC

QU’ILS ETAIENT EN TRAIN DE VOLER

 

 EL-LE S’EST INSCRITE A THE VOICE

MAIS ELL’ NE CHANTAIT QUE LES BEMOLS

LES AUTRES NOTES  QU’ELLE CHANTAIT ETAIENT FAUSSES

POUR GAGNER ELLE DEVAIT PASSER A LA CASSEROLE

 

NON NON…DIS NON

SI TU DIS OUI…TU VERRAS QUE T’AURAIS DU DIRE NON

NON NON … DIS NON

SI TU DIS OUI TU VERRAS - TU L’AURAS DANS LE LA LA LA LA

 

ALORS ELL’ S’EST MIS’ A TRAVAILLER` 

DANS UNE USINE DE BEQUILLES

ELLE Y TRAVAILLAIT D’ARRACHE- PIED

ON A DU L’AMPUTER - PAUVRE FILLE

 

SON CHEF ETAIT UN MEC INFAME

AU TEINT JAUNE COMME UNE FRANGIPANE

IL LUI A DIT : " VIENS DANS LE PARC MON LAPIN

DANS LES FOURRES TU VERRAS COMME ON EST BIEN "

 

NON NON…DIS NON

SI TU DIS OUI…TU VERRAS QUE T’AURAIS DU DIRE NON

NON NON … DIS NON

SI TU DIS OUI TU VERRAS - TU L’AURAS DANS LE LA LA LA LA

 

….

 

FINALEMENT ELLE A EU DOUZE ENFANTS

DONT LA MOITIE DE MERE INCONNUE

VOUS ME DIREZ : " CA C’EST PAS FREQUENT "

ET JE VOUS REPONDRAI : " BIEN VU! "

 

ON L’A ENTERREE DANS UN CIMETIERE

AU MILIEU DES TOMBES ,DES MACCHABBEES

ON LUI A D’MANDE C’QUELLE VOULAIT QU’ON ECRIV’ SUR LA PIERRE

ELLE A DIT METTEZ CE QUE VOUS VOULEZ

 

NON NON…DIS NON

SI TU DIS OUI…TU VERRAS QUE T’AURAIS DU DIRE NON

NON NON … DIS NON

SI TU DIS OUI TU VERRAS - TU L’AURAS DANS LE LA LA LA LA

 

ALORS MOI, C’QUE J’TROUVE MARRANT CHEZ LES BELGES, C’EST QU’ILS ONT UN ACCENT !

"Non, non, dis non"…la chanson de Jean-Luc
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