"Non, non, dis non"... la chanson de Jean-Luc Fonck

Comme chaque vendredi, Jean-Luc Fonck nous propose sa chanson humoristique avec les mots imposés des auditeurs. Cette fois-ci, l'artiste devait placer les mots suivants : "Gyproc", "The Voice", "Frangipane" et "Parc" et tout cela avec une belle valse musette.
C’ETAIT UNE PAUVRE ORPHELINE
CAR SES PARENTS ETAIENT DECEDES
ECRASES PAR UNE PLAQUE DE GYPROC
QU’ILS ETAIENT EN TRAIN DE VOLER
EL-LE S’EST INSCRITE A THE VOICE
MAIS ELL’ NE CHANTAIT QUE LES BEMOLS
LES AUTRES NOTES QU’ELLE CHANTAIT ETAIENT FAUSSES
POUR GAGNER ELLE DEVAIT PASSER A LA CASSEROLE
NON NON…DIS NON
SI TU DIS OUI…TU VERRAS QUE T’AURAIS DU DIRE NON
NON NON … DIS NON
SI TU DIS OUI TU VERRAS - TU L’AURAS DANS LE LA LA LA LA
ALORS ELL’ S’EST MIS’ A TRAVAILLER`
DANS UNE USINE DE BEQUILLES
ELLE Y TRAVAILLAIT D’ARRACHE- PIED
ON A DU L’AMPUTER - PAUVRE FILLE
SON CHEF ETAIT UN MEC INFAME
AU TEINT JAUNE COMME UNE FRANGIPANE
IL LUI A DIT : " VIENS DANS LE PARC MON LAPIN
DANS LES FOURRES TU VERRAS COMME ON EST BIEN "
NON NON…DIS NON
SI TU DIS OUI…TU VERRAS QUE T’AURAIS DU DIRE NON
NON NON … DIS NON
SI TU DIS OUI TU VERRAS - TU L’AURAS DANS LE LA LA LA LA
….
FINALEMENT ELLE A EU DOUZE ENFANTS
DONT LA MOITIE DE MERE INCONNUE
VOUS ME DIREZ : " CA C’EST PAS FREQUENT "
ET JE VOUS REPONDRAI : " BIEN VU! "
ON L’A ENTERREE DANS UN CIMETIERE
AU MILIEU DES TOMBES ,DES MACCHABBEES
ON LUI A D’MANDE C’QUELLE VOULAIT QU’ON ECRIV’ SUR LA PIERRE
ELLE A DIT METTEZ CE QUE VOUS VOULEZ
NON NON…DIS NON
SI TU DIS OUI…TU VERRAS QUE T’AURAIS DU DIRE NON
NON NON … DIS NON
SI TU DIS OUI TU VERRAS - TU L’AURAS DANS LE LA LA LA LA
ALORS MOI, C’QUE J’TROUVE MARRANT CHEZ LES BELGES, C’EST QU’ILS ONT UN ACCENT !
LES PREMIERES DATES DU CARABISTOUR DE STTELLLA EPISODE 2
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