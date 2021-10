Nolwenn Leroy présente "un album extrêmement personnel et intime" grâce à Benjamin Biolay

Plus

Nolwenn Leroy était l’invitée du 8/9 pour présenter son nouveau titre Brésil, Finistère, premier single de son nouvel album intitulé La Cavale. L’ancienne gagnante de la Star Academy présente un disque qui transpire la sincérité. Après plusieurs millions d’albums vendus, Nolwenn Leroy est bientôt de retour avec un nouvel album : La Cavale dont Brésil, Finistère est le 1er extrait. Ce titre, dont le clip a été tourné cet été sur une plage du nord de la France à Dunkerque, nous parle d’amour, de danse et de dépaysement. Pour ce huitième album, la chanteuse a fait appel à Benjamin Biolay pour l’écriture et la composition de la majorité des titres, dans lesquels elle se révèle plus intimement.

Un album plus intime que d’habitude

Nolwenn Leroy se réjouit de la sortie de La Cavale, prévue le 12 novembre prochain, parce qu’elle a grandement apprécié le travail de l’auteur-compositeur-interprète français de 48 ans. "Il m’a laissée très libre et cela a été vraiment une rencontre fabuleuse. On a travaillé de façon très naturelle. C’était très fluide, très simple, très évident. Je lui faisais confiance alors que je ne fais pas confiance à n’importe qui. Je lui ai raconté ma vie, les thèmes que j’avais envie d’aborder sur l’album. Toutes ces dernières années, j’étais dans mon coin à écrire mes chansons. Je crois que cette fois j’étais prête à refaire confiance et puis à travailler en duo sur cet album" confie-t-elle. Ce disque devrait même marquer une page importante de sa carrière : "Se livrer n’est pas forcément quelque chose de facile pour moi, c’est pour cela que c’est aussi assez inédit : c’est un album extrêmement personnel et intime. J’ai dû oser et c’est aussi ce que représente l’album. J’étais vraiment dans la liberté et le lâcher-prise à ce moment. C’était un bonheur de lui laisser les clés sur cet album. Les rencontres artistiques m’apportent aussi beaucoup".

Un album sincère même dans l’interprétation

Il a donc fallu que Nolwenn Leroy n’écrive pas elle-même ses chansons pour se dévoiler enfin plus intimement à son public. Une situation paradoxale mais qui s’explique naturellement pour la chanteuse de 39 ans. "Parfois en travaillant avec une autre plume on arrive à aborder des sujets que l’on n’aborderait pas seule. Je suis quelqu’un d’assez pudique, qui utilise des métaphores. Benjamin a réussi à trouver les mots pour me faire aborder des sujets très personnels" indique-t-elle. Et ce n’est pas la seule réussite de ce nouvel album. Benjamin Biolay est parvenu à ne lui faire enregistrer ses parties vocales en une prise la plupart du temps. Nolwenn Leroy se livre donc à cœur ouvert dans La Cavale, tant sur les paroles que dans l’interprétation qu’elle leur donne à travers son chant. "J’ai toujours tendance à vouloir faire mieux, mais j’aime ces petites imperfections et craquements qui apportent de l’émotion. Je ne le tolérais pas forcément chez moi avant. Sur cet album, il y a eu très peu de prises de voix mais il y a eu des choses à la fois très spontanées et libres dans le chant" raconte-t-elle. "Il n’y a pas eu de directives de sa part. Il m’a dit : 'J’aime les voix, chante donc naturellement comment tu le ferais et pas comme tu crois que j’aimerais que tu chantes'".

Nolwenn en cavale

La sincérité et l’authenticité de cet album se dégagent notamment sur le premier extrait, Brésil, Finistère. Ce titre rayonnant ramène la légèreté et la liberté dont a besoin le public pour s’évader après plus d’une année entachée par la pandémie. ►►► À lire aussi : Virginie Hocq se lâche dans son nouveau spectacle : "Je peux aller dans tous les sens" La pochette de Cavale, qui présente Nolwenn Leroy sur la plage avec un cheval, s’inscrit aussi dans ce besoin d’évasion de la chanteuse. "J’ai toujours eu des animaux sur mes pochettes d’albums. C’est toujours important pour moi de raconter une histoire à travers mes disques, c’est ce que symbolise pour moi le cheval : la liberté absolue et parce que je monte depuis toute petite".

Boucler la boucle de l’aventure Star Academy

La vie de Nolwenn Leroy est aussi marquée par les 20 ans du programme qui l’a rendue célèbre, la Star Academy. La gagnante de la saison 2 du fameux télé-crochet a enregistré il y a quelques mois une émission anniversaire avec tous les anciens professeurs et candidats. Comment a-t-elle vécu ces retrouvailles ? "C’était surtout un plaisir de se retrouver. La boucle est bouclée au bout de 20 ans" déclare-t-elle. "Avec ceux de ma promo on se voit toujours, on se parle presque tous les jours. C’étaient des retrouvailles et à la fois pas vraiment pour nous. Juste le fait de se retrouver sur un même plateau, voir les images défiler. On a quand même partagé un moment de nos vies qui a changé notre destin. Il n’y a qu’eux qui peuvent vraiment comprendre ce que je ressentais à ce moment. Cela nous lie pour toujours je pense".

