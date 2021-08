Noé Preszow : "Je travaille sur la suite de l’album et j’enregistre beaucoup de démos"

Pour les concerts aussi Noé Preszow a dû faire preuve de patience afin de défendre son premier album en live. "C’est ma première vraie tournée. Cela fait longtemps que je fais de la scène mais avoir le sentiment d’être en tournée et refaire chaque soir quelque chose de proche mais qui est toujours différent, c’est un sentiment vertigineux et très impressionnant et agréable" confie-t-il.

Infatigable auteur-compositeur, l’artiste bruxellois compte bien poursuivre rapidement sur la lancée de son premier album, déjà plébiscité par les radios francophones. Le regard déjà tourné vers son second disque, les textes et mélodies s’empilent donc soigneusement dans l’attente d’être mixés en studio. "Il y a effectivement la tournée pour faire vivre cet album le plus possible. J’y tiens à faire circuler ces chansons, mais je travaille sur la suite et j’enregistre beaucoup de démos dès que j’ai 5 minutes".