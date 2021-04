Noé Preszow bouleverse Le 8/9 avec une version acoustique de "Cette route-là"

Noé Preszow vit depuis un an une ascension fulgurante. Plébiscité par les radios des services publics francophones en 2020, il était de passage il y a moins d’un an dans Le 8/9 pour présenter son premier single. Il a ensuite été nommé dans la catégorie 'Révélation masculine de l’année' aux dernières Victoires de la musique.

On découvre désormais plus intensément son univers avec la sortie de son premier album, dans lequel les textes sincères et mélancoliques nous touchent au plus profond de notre âme mais avec le souci de varier les sujets abordés. "Il y a des chansons qui sont reliées les unes aux autres. Il y a cette thématique de partir ou rester qui revient au fur et à mesure l’album mais je ne voulais pas deux fois la même chanson, le même sujet. C’est comme cela que je sélectionne et (je ne suis satisfait que) dès que tout me convient : la mélodie, le texte, les arrangements" déclare l’artiste bruxellois.

Autre volonté, celle d’aboutir à un équilibre et de revaloriser l’écoute entière d’un disque. "J’avais envie que quand on arrive au bout de l’album, on ait envie de le réécouter. Il débute avec les paroles 'Nous marcherons' et termine avec 'Tu marches'. Il y a une sorte de boucle, et 13 titres c’est une sorte d’équilibre fragile".