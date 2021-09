Nicolas Beuglet pour son nouveau livre "Le passager sans visage" : Un scandale historique et un conte glaçant

Pourtant, sa carrière d’écrivain n’a pas été sans embûches. "Pour mon deuxième roman, Le Cri, la maison d’édition XO avait reçu mon manuscrit. Moi, j’étais tout content d’aller chez lui, mais lorsque j’arrive, la première chose qu’il me dit, c’est 'On aime votre histoire, mais on ne vous publiera pas, car vous ne savez pas écrire´. J’ai donc réécrit 50 pages, je leur ai envoyé, j’ai essayé de soigner l’écriture. Trois mois plus tard, ils me reçoivent encore pour me dire 'C’est pire'. Je lâchais pas, mais je tenais par les dents, je tenais plus à grand-chose, c’était violent", explique-t-il. "Pourtant, j’avais la conviction que ce livre allait trouver son public. J’ai réécrit les 50 premières pages, j’ai tout viré et j’ai recommencé à zéro, je me suis dit que j’allais essayer de mieux présenter mon héroïne. Je leur ai renvoyé, ils m’ont rappelé 3 jours plus tard en me disant 'C’est formidable, si vous êtes toujours OK, on signe !'"