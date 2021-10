"Ne m’appelez plus", la solution qui permet de se débarrasser des appels commerciaux

La loi oblige les entreprises qui réalisent des ventes commerciales par téléphone à utiliser la liste "Ne m’appelez plus". Ils enregistrent votre numéro de téléphone et votre nom dans leurs fichiers d’appels et ne vous appellent plus pour leurs produits ou promotions comme nous le rappelle dncm.be.

Par ailleurs, on apprend dans le quotidien Sud Presse que : " rien que pour 2021 on a recensé 26 plaintes par jour ". Les sanctions sont prévues et peuvent aller jusqu’à 80.000 euros. Malheureusement, ces sociétés résident bien sont souvent à l’étranger et sont difficile a tracer et n’en ont que faire de cette liste développe Cyril dans la revue de presse du 8/9.